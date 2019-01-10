Где купаться на Крещение в Тюмени в 2019 году?

В Тюмени 18 и 19 января пройдут традиционные Крещенские купания. В 2019 году в Тюмени будет две основные площадки, где тюменцы смогут окунуться в воды «Иордана». Первой станет территория в районе Троицкого монастыря, где исторически проходили крещенские купания, и в этом году было принято решение оборудовать купель там. Вторая территория – парк «Заречный» в одноимённом микрорайоне города, где обычно проводится ритуал омовения. В настоящее время идут основные приготовления к купаниям в проруби, но уже к 18 января все площадки будут готовы.

КРЕСТНЫЙ ХОД И КУПАНИЯ

По словам пресс-секретаря Тобольской митрополии Григория Мансурова, в 2019 году особых перемен не предвидится – вся программа мероприятий будет аналогична прошлогодним, хотя окончательно будет утверждена только за пару дней до Крещенского сочельника. Утром 18 января, в Крещенский сочельник, Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавит Божественную литургию в тюменском Знаменском кафедральном соборе, а затем возглавит Крестный ход от Знаменского собора на «иордань» (территория Троицкого монастыря).

По окончании Крестного хода в 12 часов состоится Великое освящение воды, после чего все желающие смогут искупаться в Крещенской воде в специально оборудованных купальнях. Тюменцев здесь будут ждать оборудованные мужские и женские палатки для переодевания, биотуалеты, временная парковка и горячий чай. У купелей будут дежурить сотрудники полиции и МЧС. Купания будут продолжаться до полуночи 19 января.

На следующий день, 19 января, в день Крещения Господня, в Тобольске пройдёт Богослужение в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля, который возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. После этого состоится Крестный ход на реке Иртыш и в 12 часов пройдёт Великое освящение воды, затем - купания на Иордани.

Помимо этого, 19 января пройдёт освящение воды на Иорданях в Сумкино, Прииртышском, Абалаке, Увате, Туртасе, Першино, Демьянке, Демьянском Уватского района, Вагае, Супре, Ярково, Покровском, Дубровном Ярковского района.

По традиции купель организуют в Заречном микрорайоне

ПРОГРАММА КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

Также праздничные торжества и Великое освящение воды пройдут в приходах Тюменского района и районов юга Тюменской области. Ориентировочно программа выглядит следующим образом:

- Приход храма Иоанна Предтечи, п. Антипино, 13 часов - Великое освящение воды, купание в Иордани;

- Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы, п. Мальково. 12 часов - Великое освящение воды, купание в Иордани;

- Храм Пророка Божия Илии, с. Богандинское: полночь - Божественная литургия, 02:30 - Крестный ход и Великое освящение воды на р. Пышма. 3.30 – полночь – купание в Иордани.

- Храм Святителя Николая Чудотворца, п. Боровский: 8 утра - Божественная литургия. 10 утра – Крестный ход на оз. Андреевское и Великое освящение воды. С 11 до 22 часов - Купание в Иордани.

- Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Каменка: 8:30 - Божественная литургия. 13 часов – Крестный ход на р. Каменка и Великое освящение воды. 14:30 – полночь - Купание в Иордани.

- Храм Святителя Николая Чудотворца, с. Кулаково: полночь – Божественная литургия. 01:30 – Крестный ход на сельский водоем и Великое освящение воды. 2:30 – полночь - Купание в Иордани.

- Храм Святого Архангела Михаила, с. Червишево: 9 часов утра - Божественная литургия. 11 часов – Крестный ход на р. Пышма и Великое освящение воды. 12 часов - полночь – Купание в Иордани.

- Храм Святителя Николая Чудотворца, с. Перевалово: 8:30 - Божественная литургия. 11:30 – Великое освящение воды на сельских водоемах в с. Перевалово, Зубарево, Ушаково, п. Молодежный. 12 часов – 23 часа – Купание в Иордани.

- Храм Успения Пресвятой Богородицы, с. Успенка: 8 часов – Божественная литургия. 12:30 – Великое освящение воды в д. Зырянка (сельский водоем). С 13 часов до полуночи – Купание в Иордани.

- Храм Святой Троицы, с. Нижняя Тавда: 9 часов – Божественная литургия. 11.30 – Крестный ход на р. Тавда, 12 часов – Великое освящение воды. Также освящение в с. Черепаново, Ключи, Иска, Красный Яр, Велижаны, п. Лесозаводский. 12:30 – полночь – Купание в Иордани.

- Храм в честь Вознесения Господня, с. Велижаны Нижнетавдинского района: 9 часов – Божественная литургия. 11:30 - Крестный ход из с. Велижаны в с. Иска, 12 часов – Великое освящение воды на р. Иска.

- Санаторий «Тараскуль»: 6 часов утра – Освящение купели на оз. Тараскуль.

- Санаторий «Сибирь»: 14:30 – Освящение купели (приток р. Пышма). С 15 до 20 часов – Купание в Иордани.

Однако перед самим Крещением всё-таки стоит уточнить время проведения праздничных мероприятий

КСТАТИ

Григорий Мансуров рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень», что купание в Крещение – добрая традиция, которая получила распространение Сибири, а затем в 1980-1990-е годы, пришла в Центральную Россию.

– Традиция необязательна к исполнению, и грехи из-за купания не смываются, – отмечает отец Григорий. – Два принципиально важных момента: каждый православный человек должен бывать на исповеди и на причастии. Если человек не бывает на исповеди и на причастиях, тогда он далёк от церкви. И день Крещения Господня – это повод начать приближаться к Богу, исповедоваться. При этом не имеет значения, когда человек начнёт причащаться – после Крещения или до него.