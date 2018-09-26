2018-09-26T10:58:12+03:00
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«Время покажет»: скандальную секс-вечеринку тюменских студентов обсудили на «Первом канале»

Гости в студии были в ужасе от увиденного на экране [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Время покажет»: скандальную секс-вечеринку тюменских студентов обсудили на «Первом канале»«Время покажет»: скандальную секс-вечеринку тюменских студентов обсудили на «Первом канале»
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Скандальную секс-вечеринку, которую устроили тюменские студенты в минувшие выходные, не смогли обойти стороной и федеральные телеканалы. Помимо новостных сюжетов на «Пятом канале», «НТВ», «России-24» и многих других кнопках, бурное обсуждение тусовки прошло и в эфире «Первого канала». Часть выпуска ток-шоу «Время покажет», которое вышло 25 сентября, посвятили новоиспечённым звёздам Интернета.

БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ – НЕ МОДНО

– Сейчас среди молодёжи идёт такая тенденция: быть как все. Все раздеваются, и я буду раздеваться. Но они забывают, что это биомасса, а в биомассе быть личностью – не модно, – прокомментировала видеоролик кандидат социологических наук, доцент кафедры Государственного и муниципального управления финансового университета при Правительстве РФ Любовь Адамская. – Все эти съёмки мобильным телефоном – формат, с которым работает западная культура. Западу не очень интересно, чтобы в России росли индивидуумы, грамотные и воспитанные. Однако если встанет вопрос их отчислить, я бы высказала своё «против».

Фото: скриншот Фото: Скриншот с сайта Первого канала

Фото: скриншотФото: Скриншот с сайта Первого канала

Ведущая Екатерина Стриженова, высказывая своё мнение, отметила, что не нужно быть ханжой. Ребята перенервничали, сдавали экзамены, а тут – посвящение.

– Многие пришли на эту вечеринку. Кто-то вышел на сцену, а кто-то – не вышел, кто-то стал раздеваться, а кто-то – нет. Мне кажется, это точно не повод исключать детей из института, но до этого могут довести, – заключила Стриженова.

НИЧЕГО «ТАКОГО»

Журналист, публицист Михаил Шахназаров подчеркнул, что ничего отвратительного в поступке нет. Расслабились, выпили – с кем не бывает, зато «идиоту, который выложил это в Интернет, нужно надавать по рукам и ногам».

– В наше время не было мобильных телефонов, но зажигали мы похлеще этих студентов. Блюстители нравственности, которые сейчас что-то говорят, по молодости ещё хуже вещи вытворяли. А сейчас говорят: «Отчислить! Что это? Она грудь показала!».

По словам ведущего шоу Артёма Шейнина, то, что происходит на экране ему не нравится, но стоит обратить внимание на одну вещь.

– Вы посмотрите: парни прикрывают девчонок рубашками, когда они оголяются. Т.е. у них нет представления о том, что так нужно поступать и в жизни, - заметил он, глядя на экран в студии.

Фото: скриншот Фото: Скриншот с сайта Первого канала

Фото: скриншотФото: Скриншот с сайта Первого канала

Чем же закончится история с раскрепощёнными студентами – скоро узнаем. Однако после скандальной тюменской вечеринки в Госдуме предложили проводить все студенческие вечеринки только в образовательных учреждениях, а ответственность организации возложить на ректора и студенческий совет.

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Посвящение в студенты . Время покажет. Выпуск от 25.09.2018.В студии обсуждают скандальное посвящение в студенты тюменских первокурсников, видео которого попало в интернет, и пытаются понять, эффективны ли запреты в воспитании молодежи. В минувшие выходные тюменские студенты бурно отметили поступление в вузы. В сети распространились видеоролики со стриптизом первокурсников и неприличными конкурсами. Подписывайтесь на официальный канал Новости на Первом Канале на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски. https://www.youtube.com/channel/UCKonxxVHzDl55V7a9n_Nlgg?sub_confirmation=1

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