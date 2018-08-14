2018-08-14T11:48:03+03:00
Общество

Тюменцы привезли с Сахалина восемь медалей

Молодые профессионалы соревновались в финале WorldSkills Russia
Лидия Вязовикова
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Церемония закрытия VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Фото Сергея КрасноуховаЦеремония закрытия VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Фото Сергея Красноухова
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Флаг Тюменской области восемь раз появлялся на сцене во время церемонии закрытия VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Именно столько ребят из нашего региона получили признание – каждый в своей компетенции. И это среди более чем 800 участников.

Так, золото взяли Евгений Титушин в компетенции «Сантехника и отопление» и Максим Лаврентьев в компетенции «Кирпичная кладка». Серебро получила юниор Варвара Шабанова в компетенции «Кондитерское дело», а бронзу – Мария Фролова в компетенции «Медицинский и социальный уход». Кроме того, медали и дипломы за профессионализм получили Дмитрий Порудеев («Сухое строительство и штукатурные работы»), Олеся Полякова («Администрирование отеля»), Эльза Вторушина («Кондитерское дело»), а также Дарья Оленич и Диана Жэтыбаева, которые представляли совместную работу в компетенции «Предпринимательство».

Мария Фролова во время выполнения заданий в компетенции "Медицинский и социальный уход". Фото Сергея Красноухова

Мария Фролова во время выполнения заданий в компетенции "Медицинский и социальный уход". Фото Сергея Красноухова

- Я не ожидала, я совсем не была готова, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» одна из победителей Мария Фролова из Тобольского медицинского колледжа. - На закрытии я сидела и думала – ну все, главное, не расстраиваться, не подавать виду. И вдруг слышу – Мария Фролова, Тюменская область! И просто взрыв эмоций! А вообще каждый раз думаешь, что это последний этап, на который ты попадаешь, а потом оп – сюрприз.

По ее словам, те ребята, кто не смог одержать победу, были расстроены, что не победили. Зато для победителей успех, действительно, стал неожиданным.

- Знаю, что Евгений Титушин вообще не ожидал победить, наоборот, говорил, что все плохо, ничего не получается. Рассказывал, что во время работы над заданием у него даже случилась протечка воды и как раз в это время проходил его директор, - сообщила Мария.

Золото в компетенции «Сантехника и отопление» взял Евгений Титушин. Фото Сергея Красноухова

Золото в компетенции «Сантехника и отопление» взял Евгений Титушин. Фото Сергея Красноухова

По словам девушки, во время соревнований пришлось потрудиться. Ей, например, нужно было проработать множество ситуаций с пациентами с ограниченными возможностями здоровья, а также в плане неотложной медицинской помощи. Большая часть заданий была направлена на обучение пациентов по использованию различных приспособлений. Причем некоторые задания были секретными и участники не знали, что их ждет на площадке.

- Времени на подготовку было всего пять минут – заходишь, осматриваешься и готовишься, - пояснила Мария. – Но это был очень полезный опыт.

Однако ничего сверх работы медицинской сестры не требовалось – то есть все по логике, то, что должна делать медсестра – эмоциональная поддержка, физическая, моральная.

Максим Лаврентьев - лучший в компетенции «Кирпичная кладка». Фото Сергея Красноухова

Максим Лаврентьев - лучший в компетенции «Кирпичная кладка». Фото Сергея Красноухова

Всем ребятам, которые стали победителями соревнований, поступило предложение о работе от сахалинских организаций. Так, Марии дали именные сертификаты на должность младшей медицинской сестры и медицинской сестры, причем минимальная зарплата составляет 75 тысяч рублей плюс оплата проживания.

- Пока не знаю, соглашаться или нет – мне еще год учиться. Но после окончания учебы у меня есть еще шесть месяцев, чтобы подумать, - отметила бронзовая призерша.

С учетом того, что Марии понравился остров, есть риск того, что девушка согласится, если, конечно, Тюмень не предложит ей более выгодное сотрудничество.

- На Сахалине ни разу не была. Столько природы! У нас в Тобольске не так все красочно: мало зелени, больше заводов, предприятий. А тут все направлено именно на экологию, мне это очень понравилось, - пояснила Мария.

Родные девушки чрезвычайно гордятся ей.

- Мама всем рассказывает о моих успехах, да и бабушка тоже. Хотя она не так радовалась – все твердила мне – вернись, обязательно вернись, можно даже без победы, главное, чтобы японцы тебя к себе не забрали, - посмеялась финалистка.

Дмитрий Порудеев получил медаль за профессионализм в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Фото Сергея Красноухова

Дмитрий Порудеев получил медаль за профессионализм в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Фото Сергея Красноухова

Что касается организации, то участники нигде не видели, чтобы столько информации было о WorldSkills, чтобы висело столько баннеров «Приветствуем участников».

- Такие баннеры были буквально на каждом углу. Порой уже «тошнит» от этих надписей, но все равно приятно. Когда приехали, кругом волонтеры – показывают, куда идти, просят дать пять. Позитива море! Площадки были тоже хорошо оснащены, там такое оборудование было, которого раньше я даже не видела. Например, носочница – надевать носки, не нагибаясь, или приспособление для захвата предметов, которые расположены далеко. Работе с ними надо было обучить пациента, - поделилась впечатлениями участница.

Ребята не забыли сделать патриотичные фото на фоне баннера WorldSkills Russia. Фото Сергея Красноухова

Ребята не забыли сделать патриотичные фото на фоне баннера WorldSkills Russia. Фото Сергея Красноухова

Все ребята-финалисты вошли в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia и будут представлять страну на международных первенствах. Теперь им нужно хорошенько подтянуть английский.

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