Тюменцы привезли с Сахалина восемь медалей

СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-14T11:48:03+03:00

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Флаг Тюменской области восемь раз появлялся на сцене во время церемонии закрытия VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Именно столько ребят из нашего региона получили признание – каждый в своей компетенции. И это среди более чем 800 участников.

Так, золото взяли Евгений Титушин в компетенции «Сантехника и отопление» и Максим Лаврентьев в компетенции «Кирпичная кладка». Серебро получила юниор Варвара Шабанова в компетенции «Кондитерское дело», а бронзу – Мария Фролова в компетенции «Медицинский и социальный уход». Кроме того, медали и дипломы за профессионализм получили Дмитрий Порудеев («Сухое строительство и штукатурные работы»), Олеся Полякова («Администрирование отеля»), Эльза Вторушина («Кондитерское дело»), а также Дарья Оленич и Диана Жэтыбаева, которые представляли совместную работу в компетенции «Предпринимательство».

Мария Фролова во время выполнения заданий в компетенции "Медицинский и социальный уход". Фото Сергея Красноухова

- Я не ожидала, я совсем не была готова, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» одна из победителей Мария Фролова из Тобольского медицинского колледжа. - На закрытии я сидела и думала – ну все, главное, не расстраиваться, не подавать виду. И вдруг слышу – Мария Фролова, Тюменская область! И просто взрыв эмоций! А вообще каждый раз думаешь, что это последний этап, на который ты попадаешь, а потом оп – сюрприз.

По ее словам, те ребята, кто не смог одержать победу, были расстроены, что не победили. Зато для победителей успех, действительно, стал неожиданным.

- Знаю, что Евгений Титушин вообще не ожидал победить, наоборот, говорил, что все плохо, ничего не получается. Рассказывал, что во время работы над заданием у него даже случилась протечка воды и как раз в это время проходил его директор, - сообщила Мария.

Золото в компетенции «Сантехника и отопление» взял Евгений Титушин. Фото Сергея Красноухова

По словам девушки, во время соревнований пришлось потрудиться. Ей, например, нужно было проработать множество ситуаций с пациентами с ограниченными возможностями здоровья, а также в плане неотложной медицинской помощи. Большая часть заданий была направлена на обучение пациентов по использованию различных приспособлений. Причем некоторые задания были секретными и участники не знали, что их ждет на площадке.

- Времени на подготовку было всего пять минут – заходишь, осматриваешься и готовишься, - пояснила Мария. – Но это был очень полезный опыт.

Однако ничего сверх работы медицинской сестры не требовалось – то есть все по логике, то, что должна делать медсестра – эмоциональная поддержка, физическая, моральная.

Максим Лаврентьев - лучший в компетенции «Кирпичная кладка». Фото Сергея Красноухова

Всем ребятам, которые стали победителями соревнований, поступило предложение о работе от сахалинских организаций. Так, Марии дали именные сертификаты на должность младшей медицинской сестры и медицинской сестры, причем минимальная зарплата составляет 75 тысяч рублей плюс оплата проживания.

- Пока не знаю, соглашаться или нет – мне еще год учиться. Но после окончания учебы у меня есть еще шесть месяцев, чтобы подумать, - отметила бронзовая призерша.

С учетом того, что Марии понравился остров, есть риск того, что девушка согласится, если, конечно, Тюмень не предложит ей более выгодное сотрудничество.

- На Сахалине ни разу не была. Столько природы! У нас в Тобольске не так все красочно: мало зелени, больше заводов, предприятий. А тут все направлено именно на экологию, мне это очень понравилось, - пояснила Мария.

Родные девушки чрезвычайно гордятся ей.

- Мама всем рассказывает о моих успехах, да и бабушка тоже. Хотя она не так радовалась – все твердила мне – вернись, обязательно вернись, можно даже без победы, главное, чтобы японцы тебя к себе не забрали, - посмеялась финалистка.

Дмитрий Порудеев получил медаль за профессионализм в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Фото Сергея Красноухова

Что касается организации, то участники нигде не видели, чтобы столько информации было о WorldSkills, чтобы висело столько баннеров «Приветствуем участников».

- Такие баннеры были буквально на каждом углу. Порой уже «тошнит» от этих надписей, но все равно приятно. Когда приехали, кругом волонтеры – показывают, куда идти, просят дать пять. Позитива море! Площадки были тоже хорошо оснащены, там такое оборудование было, которого раньше я даже не видела. Например, носочница – надевать носки, не нагибаясь, или приспособление для захвата предметов, которые расположены далеко. Работе с ними надо было обучить пациента, - поделилась впечатлениями участница.

Ребята не забыли сделать патриотичные фото на фоне баннера WorldSkills Russia. Фото Сергея Красноухова

Все ребята-финалисты вошли в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia и будут представлять страну на международных первенствах. Теперь им нужно хорошенько подтянуть английский.

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