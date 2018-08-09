Нацфинал Worldskills Russia-2018: тюменцы борются за победу на краю земли

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-09T13:20:53+03:00

Болеем за наших: 12 августа будет озвучено, кто же стал победителем Нацфинала Worldskills Russia-2018 Фото: Лидия Шумкова

Они в течение трех дней будут выполнять сложные задания в Южно-Сахалинске

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Молодые тюменцы с сегодняшнего дня, 9 августа, соревнуются с участниками из других регионов в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), который проходит в Южно-Сахалинске. Это 14 ребят и 13 компетенций (из 63 возможных), в которые они прошли в ходе отборочных соревнований, уже показав себя профессионалами, стремящимися к победе.

О том, как переживают ребята, как волнуются - ведь любая ошибка может отбросить назад, – рассказывает корреспондент «Комсомольской правды-Тюмень» Лидия Шумкова, которая сейчас вместе с ними находится на Сахалине.

А ну-ка, девушки

От флористики до промышленной автоматики: размах заданий, приготовленных для финалистов Worldskills Russia откровенно поражает своей …многозадачностью.

Так, тюменке Олесе Поляковой, прошедшей отборки в компетенции «Администрирование отеля», предстояло решить ряд вопросов, с которыми сталкиваются администраторы реальных отелей: забронировать номер для гостя и заселить его, оказать помощь во время проживания, рассказать о достопримечательностях города.

Только человеку со стороны может показаться, что администрирование отеля – легкий процессФото: Лидия Шумкова

Ситуация осложняется тем, что пока, например, один гость стоит у стойки администратора и просит помочь ему, второй англоязычный постоялец бронирует номер по телефону. Как выйти из ситуации так, чтобы не обидеть ни того и ни другого? Правильное ли решение приняла Олеся, корректно ли повела себя в том или ином случае, решат эксперты.

Другая тюменка Эльза Вторушина должна приготовить и украсить кондитерские изделия, ведь ее компетенция «Кондитерское дело». Творческие порывы ограничены тематикой – все изделия должны соответствовать теме «Streetart»/Граффити. И то, что она уже успела сделать, покорило если не экспертов, то зрителей уж точно.

- Вау! Как она это сделала?

- Надо сфоткать на память!

- Изумительно!

И это лишь часть фраз, высказанных проходящими мимо людьми.

Как она это сделала? Тюменка Эльза Вторушина украшает кондитерские изделия, заставляя окружающих удивлятьсяФото: Лидия Шумкова

Не менее творческий подход требуется и от будущей тюменской флористки Анжелики Гумеровой. Ей нужно выполнить букет из срезанных цветов, оформить свадебное украшение в прическу невесты, проработать дизайн для комнаты с использованием горшочных растений.

Первым делом …трубы!

Пока девочки творят красоту, мальчики заняты производством мебели, промышленной автоматикой, плотницким делом, сантехникой и отоплением. Не так изыскано и красиво, как создавать цветочные композиции или сладости, зато не менее важно и ответственно. Как говорится, без цветов и пирожных прожить можно, а вот без качественно проведенного отопления или добротно сколоченного стола точно не обойтись.

Так, Евгений Титушин не просто проектирует системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, но и монтирует их. Затем ему предстоит произвести пуско-наладочные работы. Все это необходимо делать с соблюдением правил охраны труда. То же самое касается и ребят, занятых работой с деревом. Будущий плотник Максим Бадрызлов вовсю пилит и строгает, чтобы изготовить по схеме деревянное сооружение. Работа идет в полном «обмундировании» - комбинезон, очки, перчатки, наушники…

Без цветов и пирожных прожить можно, а вот без качественно проведенного отопления в наем климате точно не обойтисьФото: Лидия Шумкова

Впереди у молодых профессионалов, а по сути, их уже можно назвать таковыми, еще два дня соревнований. Только 12 числа будет озвучено, кто же стал победителем Нацфинала и есть ли среди них имена тюменских ребят. А пока болеем за наших.

ОФИЦИАЛЬНО

Производительность труда надо поднимать каждый год на 5%

В то время, как участники проходили инструктаж и приступали к конкурсным заданиям, организаторы мероприятия провели пленарное заседание, где обсудили вопросы производительности труда в контексте будущего и предложили рецепты, которые помогут повысить ее к 2024 году.

По словам заместителя руководителя федеральной службы по труду и занятости населения Дениса Васильева, сегодня основная задача - сформулировать все инструменты поддержки, которые необходимы для решения самых важных задач по повышению производительности труда на 5% в год на несырьевых предприятиях, как задано в поручении Президента России.

- Это задачи на грани возможного, поэтому сейчас нам важно подобрать правильную политику. На мой взгляд, сегодняшнее пленарное заседание поставило весь максимальный спектр проблематики и задач, технологий, инструментов, которые позволят двинуться в этом направлении, - прокомментировал он.

Среди предложенных инструментов - и полная автоматизация производств, и ранняя профориентация, и мотивация персонала учиться у лучших, и использование лучших мировых практик для подготовки кадров.

Так, Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» отметил, что движение Worldskills Russia не занимается образованием человека, однако оно готовит его на конкретное семейство рабочих мест. Причем автоматизация процесса - это часть любой компетенции, особенно в будущем.

- К 2021 году мы будем показывать достаточно большое количество компетенций, связанных с цифровой экономикой - машинное обучение, блокчейн. В общем, многое из того, что сейчас мы называем экзотическими вещами, становится прикладными видами деятельности, которые будут нужны огромному количеству людей, - отметил он.

Ирина Потехина, заместитель Министра образования и науки РФ, в свою очередь, заявила, что заниматься направлением развития человека нужно практически с его рождения.

- Мы сегодня должны помочь ребенку не столько выбрать профессию, сколько выбрать вектор. Даже в формате сегодняшних соревнований ребята говорят не о профессиях, они говорят о компетенциях. Из этих компетенций потом, как из пазлов, можно будет собрать совершенно разные картинки. Поэтому в школу сегодня должны приходить работодатели, заказчики, чтобы дети как можно раньше узнавали о том, какие у них есть возможности, - прокомментировала она.