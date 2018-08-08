Молодые профессионалы из Тюмени в погоне за победой забрались на край света

СЕГОДНЯ 17:39 2018-08-08T17:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Край света, где рассвет нового дня начинается раньше всех в России. Небольшой остров в океане в форме рыбы. Сегодня, 8 августа, он стал объектом внимания со стороны многих, ведь здесь стартовал финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Южно-Сахалинск, где собрались ребята со всех 85 регионов страны, включая и Тюменскую область, подарил одно из самых зрелищных мероприятий - церемонию открытия финала. Она прошла эффектно, нескучно и очень патриотично, ведь все-таки это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Ежегодно они проходят среди студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров от 14 до 16 лет. И если Тюмень в мае этого года принимала лишь отборочные соревнования по нескольким компетенциям, то здесь собрались лучшие из лучших. Им предстоит в течение нескольких дней бороться друг с другом, чтобы определить, кто попадет в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia.

Тюменская область на чемпионатеФото: Лидия Шумкова

- Для нас это очень удивительный финал Национального чемпионата. Мы впервые проводим его в том регионе, который для многих является экзотическим и непривычным. И для которого создание структуры, как тот выставочный центр, в котором проходит чемпионат – это достаточно сложное дело, - отметил генеральный директор Союза «Молодея профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

По его словам, вся инфраструктура для проведения финала была воссоздана здесь всего за семь месяцев.

Кроме удовольствия посоревноваться и отстоять честь своей области, города, края или республики, некоторые из ребят (вполне возможно, среди них будут и тюменцы) смогут получить престижную работу здесь, на Дальнем Востоке. В этом участников заверил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

- Чемпионат WorldSkills — это уникальная возможность для предприятий увидеть и получить лучших профессионалов страны. 12 августа, на церемонии закрытия, должны быть готовы стоящие предложения для победителей. Это большой шаг по привлечению молодежи, — сказал он.

Открытие WorldSkills. Фото: Сергей Красноухов

В свою очередь замминистра образования Ирина Потехина пожелала ребятам оставить на всю жизнь ощущение готовности к победе. Она также поддержала Роберта Уразова в том, что жители Сахалина сделали невероятное, чтобы встретить 3,5 тысячи гостей.

В завершение церемонии открытия озвучили имя нового посла чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 - им стал музыкант Леван Горозия (L’One) - а также дали старт федеральному этапу эстафеты флага WorldSkills, приуроченную к 45-му мировому первенству по профессиональному мастерству, которое состоится в Казани в 2019 году.

Открытие WorldSkills. Фото: Сергей Красноухов

- Если сегодня мы поможем молодежи выбрать профессию и получить необходимые навыки, то уже завтра они буду среди тех, кто с радостью и гордостью работает, - высказался рэпер, приняв шарф с символикой Чемпионата мира и статуэтку с логотипом WorldSkills Kazan 2019.

После завершения торжественной части на сцене перед Дворцом спорта «Кристалл» , где проходило открытие финала, L’One выступил на открытом концерте для всех жителей Сахалинской области.

Акробаты на открытии. Фото: Сергей Красноухов

СПРАВКА «КП»

Соревнования Национального чемпионата проходят по компетенциям, распределенным по 6 блокам профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. В 2018 году студенты примут участие в соревнованиях по профессиональному мастерству в 63 компетенциях. Из Тюмени в финале поучаствуют 14 ребят. Они будут отстаивать честь региона по 13 компетенциям.