Чак-чак и армрестлинг. В День города в Заречном парке празднуют Сабантуй

В День города в Заречном парке празднуют Сабантуй Фото: Александра Васягина

Сегодня Тюмень празднует свой 436 день рождения, а значит, в Заречном парке проходит традиционный Сабантуй. С 12 часов дня и до 19.00 артисты будут удивлять гостей.

Праздник заметен еще на подходе к парку — через дорогу расположились изгнанные с Цветного бульвара пони-единороги, а нетерпеливые водители чуть дольше ждут, когда толпа пешеходов перейдет дорогу.

Центральное место на Сабантуе отведено, конечно, сцене — там, один за одним, сменяют друг друга артисты: поют, танцуют. В общем, покоряют сердца зрителей. Наблюдают за концертом, к слову, не только со стульев. Многие гости стоят, кто-то смотрит с набережной, а другие предусмотрительно захватили на праздник пледы и теперь наслаждаются теньком под деревьями.

Фото: Александра Васягина

Рядом со сценой большой экран. Там периодически включают трансляции с других площадок Сабантуя

Среди гостей встречаются люди в традиционных татарских костюмах, но особое внимание привлекают артисты, ожидающие выхода на сцену. В программе больше ста номеров.

— На самом деле, в этом году я хотела сама погулять на празднике, но нам сказали, что нужно обязательно выступить, ведь День города — большой праздник. Из-за того, что два года не было Сабантуя, сейчас у людей такой ажиотаж. Это очень радует, — призналась «Комсомольской Правде» — Тюмень» танцор Азалия Хамидуллина.

Фото: Александра Васягина

Красивый наряд Азалии сразу бросается в глаза

На Сабантуй приехала делегация из республики Татарстан, так что сегодня тюменцы могут еще и приобщиться к традиционному татарскому ремеслу. Площадка расположилась чуть левее главной сцены — найти несложно, гостей встречает большая арка. Да и приятная музыка от гармонистов намекает — тебе сюда.

Фото: Александра Васягина

Делегация приехала из Тукаевского района Татарстана

Несмотря на то, что обычно Сабантуи проходит раньше, в Тюмени его уже несколько лет приурочивают к Дню города. Делегация Тукаевского района привезла с собой артистов и ремесленников. Здесь можно увидеть, как работают кузнецы, как плетут корзины и лапти, можно даже научиться готовить чак-чак. А если самому делать не хочется, все это можно и купить.

Фото: Александра Васягина

На площадке тюменцев встречает жар от кузницы. С собой мастер привез железные розы

В подворье выставили старинную обрядовую утварь, для тюменцев даже изготовили банные веники. Пока они просто развешены на площадке, но делегация обещает оставить их в подарок гостям и участникам праздника.

Фото: Александра Васягина

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— Большая честь для нас стать частью этого праздника. В Тюмени очень открытые люди, отзывчивые и добрые. Мы здесь с половины седьмого утра, и уже к этому времени начали приходить люди — видимо, так сильно ждали праздник. Я думаю, мы не последний раз в качестве почетных гостей посетим этот прекрасный город, — пообещал начальник отдела культуры Тукаевского района Рашат Файзерахманов.

Фото: Александра Васягина

Гости могут поучаствовать в мастер-классах

Для желающих проверить здоровье на празднике работают «Палатки здоровья» — частые гости тюменских праздников. Там можно измерить давление, взвеситься на специальных весах и вакцинироваться от коронавируса.

Рядом площадка для тюменцев, которые хотят похвастаться богатырской силушкой. На большой арене дети участвуют в корэше — это такой вид единоборства. Взрослые же могут потягать гирю — у некоторых счет переваливал даже за 60, а могут посоревноваться в армрестлинге.

Фото: Александра Васягина

Вокруг участников толпа, все хотят узнать, кто станет победителем

Справа же от главной сцены расположился своеобразный Цветной бульвар. Именно здесь продают привычные сладости, ужасающих Хаги-Ваги всех цветов и то, что задает аромат всему празднику — многочисленные палатки с шашлыком и точки фастфуда. Рядом — машина МЧС. За безопасностью следят и полицейские.

Фото: Александра Васягина

Сабантуй не обходится без чак-чака. Многие тюменцы пришли именно за ним

День города в Тюмени не ограничивается Сабантуем. Концерты, выставки и спортивные состязания проходят по всему городу. Мы публиковали подробную афишу. Праздник продлится до поздней ночи, поэтому для удобства горожан администрация изменила график автобусов. Некоторые маршруты будут ходить до полуночи.