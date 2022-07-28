В День города, 30 июля 2022 года, в Тюмени автобусы поменяют схему движения

В День города в Тюмени 30 июля 2022 года автобусы поменяют схему движения. Фото: Вадим Бегун

В День города, 30 июля 2022 года, в Тюмени автобусы №№ 1, 2, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 54, 55, 89 и 96 поменяют схему движения. Горожан просят заранее планировать поездки на общественном транспорте. С 22.00 до полуночи вышеуказанные автобусы будут работать с минимальным плановым интервалом движения.

Фото - МКУ "Тюменьгортранс".

Так, после 9 часов вечера для маршрута № 8 будет организована временная схема движения по направлению улиц Профсоюзная, Осипенко, 2-я Луговая, Щербакова и далее по маршруту до конечной остановки; маршрут № 55 будет двигаться по направлению улиц Первомайской, Запольной, Чернышевского, Полевой, Ямской, Льва Толстого, Луначарского, Полевой, Запольной, Первомайской, Ленина и далее по маршруту движения в сторону ЖК «Акватория» и обратно; маршрут № 2 будет работать в сообщении «Дом обороны – Войновка». Для транспортного обслуживания населения до микрорайона ДОК власти организуют шаттл с названием «Салют – мкр. ДОК».

Также стоит отметить, что все рейсы будут выполняться с учетом имеющихся на временных маршрутах остановок. Ближайшие остановочные пункты для развозки населения после праздничного салюта будут располагаться на остановках «Цветной бульвар» у горсада, «Улица Первомайская» в районе сквера Сибирских Кошек и ТЦ «Москва», «Дворец культуры «Нефтяник». В районе Дома Обороны ближайшими остановками будут «Улица Болотникова», «Улица Льва Толстого», «Мемориал имени генерала Д. М. Карбышева», передает МКУ «Тюменьгортранс».