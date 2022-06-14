День города Тюмени – 2022: какие мероприятия пройдут, где и когда

Рассказываем о самых интересных мероприятиях на День города Тюмени 2022 года. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем о самых интересных мероприятиях на День города Тюмени – 2022. Важную дату в истории областной столицы горожане будут отмечать 30 июля.

Фото - личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети.

Так, главной площадкой этого дня станет, наверное, уже традиционно площадь 400-летия Тюмени. Здесь состоится торжественный концерт и шоу-проект «Битва оркестров». На Цветном бульваре пройдет фестиваль творчества «Парад талантов» и народное гулянье «Тюмень мастеровая».

Фото - личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети.

Весело можно провести время и на набережной. В этот день здесь можно увидеть спортсменов, которые выступят на площадках силовых и экстремальных видов спорта в рамках проекта «Уличная классика».

Не менее насыщенный праздник ожидается и в сквере Комсомольском, где традиционно запланирован обожаемый многими тюменцами фестиваль театров «Сны улиц». В сквере Депутатов гостям города предложат потанцевать под современные хиты в кавер-исполнении.

Фото - личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети.

В рамках VIII городского фестиваля «Пикник книг на площади Солнца» состоятся книжные ярмарки и встречи с писателями, а в новом сквере Владислава Крапивина состоится Второй городской фестиваль «Хоот векки». Напомним, что этот проект задуман для творческого развития подрастающего поколения.

Специалисты библиотечной сети подготовят уличные выставки, посвященные 55-летию МАУ ДО «ДХШ им. А.П. Митинского» и истории города: «Река истории. История реки», «Серебряный век Тюмени». В сквере Льва Ровнина проведут «Фестиваль мороженого», в парке Заречный – национальный татарский праздник «Сабантуй – 2022», а в Гилёвской роще – праздник колокольного звона.

Фото - личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети.

Не дадут скучать и детишкам. Для них на Городской площади создадут целые тематические «кварталы»: спорт, история, инновации, арт и другие. На масштабной киноплощадке под открытым небом на площади Борцов Революции покажут детское кино, проведут различные мастер-классы по мультипликации. Кроме того, тут пройдет съемка короткометражного фильма «Я – ТЮМЕНЕЦ!».

Праздничный фейерверк состоится в 22.00. В этом году его приурочили к присвоению Тюмени почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Фото - личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети.

– Традиционно в подготовке и проведении дня рождения областного центра задействованы тысячи людей. Особенностью этого праздника будет то, что мы усиливаем и развиваем мероприятия, которые нравятся нашим жителям. Задействуем площадки во всех районах города, где будут организованы концертные и интерактивные программы, мастер-классы, выставки, лекции, спортивные турниры. Кстати, вся информация о программе Дня города будет представлена на сайте, который сейчас разрабатывается. Главное, чтобы праздник Дня города был ярким, интересным и надолго запомнился тюменцам и гостям нашего города, – отметил мэр Руслан Кухарук