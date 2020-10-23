Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 октября 2020 года: заболеваемость выросла в два раза

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом выросла в два раза. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 141 и составило 12 275 человек.

Всего зараженных: 12 275.

Количество смертей: 56.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 56 человек выздоровели (за весь период – 8292), девять детей заболели за минувшие сутки, 20 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 828 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 068 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 56 пациентов с COVID-19.

В Тюменской области школьники с 26 октября уходят на двухнедельные каникулы. Родителей попросили следить за передвижением своих детей, чтобы при выходе в образовательные учреждения не допустить роста заболеваемости.

Детское отделение областной больницы № 4 Ишима переехало в терапевтическое отделение на улицу Пономарева, 26. Такое решение приняло руководство учреждения с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

В Тюменской области в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. На сегодняшний день средний показатель заболеваемости составляет 800 на 100 тысяч населения, суточный – 9 на 100 тысяч населения.

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.