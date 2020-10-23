В Тюменской области открыли дополнительный филиал моногоспиталя на 100 мест. Фото - pixabay.com.

Детское отделение областной больницы № 4 Ишима переехало в терапевтическое отделение на улицу Пономарева, 26. Такое решение приняло руководство учреждения с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

Как сообщил главный врач медицинского учреждения Вячеслав Афанасьев, за последние две недели в Ишиме стало больше пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией: всех их нужно госпитализировать.

– Учитывая заполненность инфекционного госпиталя, мы приняли решение освободить отдельно стоящий корпус учреждения и развернуть там койки для лечения больных с пневмониями и COVID-19. На сегодня в моногоспитале лечится 90 человек. Все пациенты средней и тяжелой степени тяжести, есть те, кто находится в отделении реанимации, – рассказал Афанасьев.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркнули, что больным, которые переведены из корпуса в связи организацией моногоспиталя, будет оказана помощь в полном объеме. Площади основного стационара позволяют это сделать без ущерба для пациентов. В ведомстве попросили население с пониманием отнестись к реорганизации, тем более что это временное решение.