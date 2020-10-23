В Тюменской области в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. На сегодняшний день средний показатель заболеваемости составляет 800 на 100 тысяч населения, суточный – 9 на 100 тысяч населения.

– Мы видим рост по основным критериям. Коэффициент распространения – чуть больше единицы. Свободный коечный фонд – 14,5 процента. За четыре недели заболеваемость увеличилась в два раза по сравнению с предыдущим периодом, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее информации, взрослые в четыре раза чаще заражаются COVID-19, чем дети. Есть рост заболеваемости среди людей 65 лет и старше.

Стало известно, что за 42-ю неделю пациенты с коронавирусом выявлены в 17 муниципалитетах. По заболеваемости лидирует Тюмень (82%), на втором месте – Тюменский район, на третьем – Исетский. Чаще всего инфицирование происходит в семьях (40%), в общественных местах (24%), офисах и банках (15%). К счастью, вирусы гриппа в области не циркулируют.