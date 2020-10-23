«Чтобы не было роста заболеваемости». Тюменских родителей попросили следить за передвижением своих детей во время каникул

Тюменских родителей попросили следить за передвижением своих детей во время каникул. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области школьники с 26 октября уходят на двухнедельные каникулы. Родителей попросили следить за передвижением своих детей, чтобы при выходе в образовательные учреждения не допустить роста заболеваемости.

– Необходимо ограничить посещение детьми мест с массовым пребыванием людей. Обратите внимание на соблюдение ими масочного режима, режима дня и принципов здорового питания. Благодаря соблюдению санэпидрежима, в субъекте нет школ, полностью закрытых на карантин по ОРВИ или коронавирусу, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Она также отметила, что во время каникул образовательные учреждения должны провести дезинфекцию помещений, проверить рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а также провести ревизию систем отопления. Им поручено соблюдать температурный режим на объектах социальной инфраструктуры.