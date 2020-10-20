В тюменской школе умерла завуч: родители подозревают, что педагог болела коронавирусом

В Боровской школе Тюменского района учителя уходят на больничный, многие школьники заболевают, и ко всему этому добавилась смерть завуча школы - Натальи Владимировны Матаевой. Фото из группы "МАОУ Боровская СОШ Тюменского муниципального района" "ВКонтакте"

Эпидемиологическая ситуация в Боровской школе непростая, отмечают местные жители. Учителя уходят на больничный, многие школьники заболевают, и ко всему этому добавилась смерть завуча школы. По словам родителей, они не понимают, какова действительная эпидемиологическая обстановка в школе.

В соцсетях это сообщение взбудоражило общественность. В комментариях люди пишут, что «этой трагедии не должно было случиться». Скриншот из группы "МАОУ Боровская СОШ Тюменского муниципального района" "ВКонтакте"

Родители запрашивали информацию у руководства школы, в управлении образования Тюмени и, наконец, дошли до областного департамента образования и науки. Ситуацию прокомментировал глава ведомства, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер сегодня, 20 октября.

Поселок Боровский находится в 16 км от Тюмени. В населенном пункте всего одна школа. Накануне в группе школы опубликовали некролог: «Не стало замечательного человека, заботливой мамы, верной жены, отзывчивой коллеги, учителя русского языка и литературы МАОУ Боровской СОШ Натальи Владимировны Матаевой. В этот холодный осенний день скорбим вместе с родными».

В соцсетях это сообщение взбудоражило общественность. В комментариях люди пишут, что «этой трагедии не должно было случиться».

– Потеряли человека из-за неверных решений администрации, из-за сокрытия актуальной информации о масштабах эпидемии, из-за несерьезной оценки ситуации. Поэтому не стало Наташи. Простить такую потерю невозможно. Стыдно за ошибки этих безответственных людей, – написала под постом Марина Шитова.

Гибель учителя, которую в поселке все знали, немало перепугала местных жителей: родители учеников стали просить руководство о переходе на дистанционный формат обучения. Скриншот из группы "МАОУ Боровская СОШ Тюменского муниципального района" "ВКонтакте"

Педагог и завуч учебного учреждения Наталья Матаева умерла 17 октября. Женщина не пережила 60 % поражение легких, последние дни она была подключена к аппарату ИВЛ. Гибель учителя, которую в поселке все знали, немало перепугала местных жителей: родители учеников стали просить руководство о переходе на дистанционный формат обучения.

Как пояснила директор Боровской школы Татьяна Придорогина, на сегодняшний день семь классов переведены на удаленное обучение – второй, третий, пятый, шестой, восьмой и десятый класс. Некоторые учителя болеют, они находятся на больничном. Заявления родителей о переводе на удаленку поступили от родителей учащихся первого, четвертого и 11-го классов.

– В настоящее время первоклассники находятся на ступени адаптации к школе. Они учат буквы. Чтобы адаптация прошла ровно и спокойно, мы не переводим их на удаленку. К тому же у них нет в классах заболеваемости от 20 % и выше. В одном классе – 7 %, в другом – 5 %. Они учатся. Что касается четвертых классов, часть родителей также написала заявления о переходе на удаленку. Такие ученики учатся удаленно. Четвертые классы – эти дети, которые заканчивают обучение в начальной школе. Их важно учить очно. С девятыми и 11-ми классами все понятно – они готовятся к ОГЭ и ЕГЭ. На прошлой неделе 11 класс ушел на такую форму удаленного обучения, – пояснила Татьяна Придорогина.

Она подчеркнула, что есть разница двух форматов обучения – дистанционного и удаленного. На удаленке детей учат на определенных платформах, но ребенок может договориться с учителем, чтобы прийти в школу, чтобы задать вопросы, проконсультироваться, исправить оценку. На дистанционном обучении такой возможности нет – все занятия без исключения проводятся в онлайне.

Ситуацию в Боровской школе прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер

В школе учится около 2 000 учеников, почти 10 % детей – с подтвержденными вирусными заболеваниями, что автоматически влечет необходимость закрытия хотя бы порядок классов и параллелей, считает директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

– В Боровской школе сегодня ситуация на особом контроле школе. В школе сегодня ситуация на особом контроле. Поспешу успокоить как жителей поселка Боровский, так в целом неравнодушных жителей области. На самом деле там в большей степени выражена ситуация с сезонным заболеванием ОРВИ. На сегодня 188 детей с подтвержденным диагнозом сезонных респираторных заболеваний – это уже существенно для общего контингента школы, – считает он. Часть классов с сегодняшнего дня будет уходить в частичное закрытие, часть классов останутся учиться в очной форме. В основном это классы начальной школы и выпускные. Объем и значимость материала здесь более серьезные. Процент заболеваемости в старших классах школы позволяют еще три дня оставаться в полноценном учебном режиме. Попробуем четверть в Боровской школе завершить таким образом.

Еще один повод для тревоги подкинули соцсети, где распространяется информация о том, что в тюменском лицее №34 есть заболевшие коронавирусом. Алексей Райдер сообщил, что вечером 19 октября подтвердился один случай заболевания COVID-19 в одном из десятых классов в этом лицее.

– Больше фактов пока нет. Проверяется круг контактных лиц, педагоги, члены семьи того класса, где уже есть идентифицированный случай. Но дальнейшего распространения эта ситуация пока не получила. Школа будет заканчивать обучение в первой четверти в обычном режиме, – сказал он.

По его словам, за весь период пандемии в Тюменской области переболело коронавирусом более 800 детей. Начиная с июля, случаи заболевания юных жителей региона участились. На данный момент ковид подтвержден у 37 школьников и дошкольников. Дети находятся на самоизоляции – это полноценные семейные очаги коронавируса, поэтому самоизоляция распространяется на всю семью целиком.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Тюмень», глава областного департамента образования и науки Алексей Райдер заявил, что с 26 октября школьники выйдут на продленные двухнедельные каникулы в связи с обострением эпидемиологической ситуацией в регионе.

Он дополнил, что на сегодняшний день также 37 студентов колледжей и вузов больны коронавирусом и находятся на самоизоляции. Так, в Тюменском аграрном университете Северного Зауралья у девяти студентов и двух преподавателей подтвердился COVID-19, поэтому восемь групп вуза переведены на дистанционное обучение. Напомним, ранее на дистанционку ушел Тюменский государственный университет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперштаб Тюмени: школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за обострения эпидемиологической ситуации в регионе

Власти надеются, что на каникулах ученики и их родители поберегут свое здоровье, оставаясь дома (подробнее)

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 19 октября 2020 года: 13 детей заболели за сутки

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с COVID-19 (подробнее)

Студенты ТюмГУ переходят на дистанционку

Молодым людям советуют соблюдать повышенные меры индивидуальной санитарной защиты (подробнее)