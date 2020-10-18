Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 19 октября 2020 года: 13 детей заболели за сутки Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 139 и составило 11 550 человек.

Всего зараженных: 11 550.

Количество смертей: 51.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки в регионе выявлено 139 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 11550), в том числе 13 детей.

1 554 человека остаются под медицинским наблюдением, 28 пациентов – на ИВЛ. Сегодня обошлось без жертв, смертельных исходов не было. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

18 человек выздоровели (за весь период – 8 080), 1 741 человек находится в нашей области на перевахтовке.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

1) Чем увлекаются тюменские пенсионеры в период пандемии? В городе прошел масштабный социологический опрос на эту тему.

2) Художники Ишима создадут шедевры к ежегодному конкурсу. В творчестве художников хотят увидеть осмысление текущей реальности.

За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 185 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 377 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.