Студенты ТюмГУ переходят на дистанционку

Тюменские студенты ушли на «дистанционку». Фото с официальной страницы ТюмГУ в "ВКонтакте".

Студенты Тюменского государственного университета переходят на дистанционный формат обучения. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции.

– Лабораторные занятия по дисциплинам естественно-научного профиля будут проводиться в лабораториях со специализированным оборудованием (Институт химии, Физико-технический институт, Институт биологии, Институт наук о Земле) с соблюдением повышенных санитарных требований по профилактике инфекции, – отметил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Он посоветовал молодым людям соблюдать повышенные меры индивидуальной санитарной защиты, минимизировать контакты и при первых признаках заболевания вызывать врача.

Напомним, что в прошлый раз ТюмГУ отправил студентов по домам в самом начале пандемии коронавируса – в марте этого года. Тогда учащимся пришлось грызть гранит науки дистанционно до лета.