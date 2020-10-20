Оперштаб Тюмени: школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за обострения эпидемиологической ситуации в регионе

В Тюменской области COVID-19 переболели более 800 детей. Скриншот видео

Осенние каникулы для школьников в 2020 году пройдут в удлиненном формате: вместо одной недели, как обычно, ребята будут отдыхать с 26 октября по 8 ноября включительно. Вторая четверть начнется в школах с 9 ноября, сообщает оперштаб региона.

Такое решение было принято на последнем заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии, где эксперты подробно обсудили имеющуюся эпидемиологическую ситуацию, перспективы ее развития, пояснил сегодня, 20 октября, заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

– Мы приняли решение уйти на удлиненный формат каникул. Наши плановые каникулы должны были начаться 26 октября, по графику учебного года во всех школах Тюменской области по 1 ноября включительно нас ждал период каникул. Согласно принятому решению каникулы удлиняются: теперь они составят две полноценных календарных недели и завершатся 8 ноября, то есть с понедельника, 9 ноября, все выйдем в начало второй четверти, – заявил Алексей Райдер.

Он подчеркнул, что каких-либо последствий, в том числе по выдаче образовательного материала, прохождению учебных тем тюменских школьникам сегодня не грозит. Прожитая учебная четверть позволяет пока идти на такие профилактические меры, они не несут особой угрозы для ритма и объем освоения школьного материала.

– То есть ни в последующем, ни в течение другого каникулярного периода мы не планируем дополнительных мер по увеличению интенсива учебной программы либо сокращению каникул в будущем, – заявил Алексей Райдер. – Это вполне приемлемая практика нашей работы, многие помнят, что в любой предыдущий год, уходя на двухнедельные карантины, либо принимая аналогичное решение об увеличении периода каникул, это тоже не влияло на повышение интенсивности учебного процесса в оставшееся время.

Однако учебные планы ждут корректировки, подчеркнул глава ведомства. Они коснутся календарных учебных графиков по школьной программе, ряда тем по предмету, рассмотрение которых предусматривали, к примеру, на два-три учебных занятия – уроки оптимизируют, и с начала второй четверти материал будет выдаваться в более компактном варианте.

Каждого школьника ждет полноценный каникулярный период, а не работа в дистанционном формате. Как обычно, ребята получат на каникулы список литературы для чтения на отдыхе и не более того.

– Но все заданные контрольные задания будут спрошены учителями лишь с 9 ноября, по факту начала второй учебной четверти, – сказал Райдер.

Еще одна приятная новость для учеников и их родителей: дистанционки не будет. Такую меру профилактики распространения коронавирусной инфекции на данный момент не рассматривают, заявил замгубернатора.

– Мы вполне управляем ситуацией и организовано прожили первую учебную четверть. Каких-то опасений, угроз неконтролируемого распространения заболевания как по региону в целом, так и по отдельно взятому муниципалитету. Рассчитываю, что решение о продленных каникулах нам всем даст хорошую передышку, школам позволят полноценно провести все дезинфекционные работы, ну и каждому, кто сегодня имеет минимальное симптомы респираторных вирусных заболеваний, спокойно перенести в домашних условиях и с началом новой учебной четверти выйти на полноценный учебный процесс, – надеется Алексей Райдер.

На сегодняшний день в Тюменской области нет ни одной абсолютно закрытой на карантин по ОРВИ учебного заведения. Однако в настоящий момент по области на карантин закрыли 44 класса в восьми школах региона. В детских садах ситуация примерно та же – более 20 групп закрыты на карантин, в целом же система дошкольного образования работает в штатном режиме.

По сводкам оперштаба видно, что медики подтверждают инфекцию от семи до 13 детей ежедневно. Сегодня на карантин по коронавирусу закрыто восемь классов в семи школах области.

– У нас уже немногим более 800 детей действительно испытали на себе все тяготы этого заболевания. Инкубационный период аналогичный – две недели. После его завершению школьник или дошкольник проходят диагностику, подтверждает отсутствие вируса и выходит в детский коллектив, – пояснил Алексей Райдер. – Если брать сегодняшний день, то случаи ковида у нас подтверждены у 37 школьников и дошкольников региона. Это дети, которые сегодня находятся на самоизоляции, как правило, это полноценные семейные очаги коронавируса, поэтому самоизоляция распространяется на всю семью целиком.

Замглавы региона пояснил ситуацию в Боровской школе и тюменском лицее, которые обсуждают горожане в соцсетях. Райдер упомянул, что Тюменский аграрный университет Северного Зауралья тоже частично перешел на дистанционное обучение, там коронавирус обнаружили у девяти студентов и двух преподавателей. По этой причине восемь групп вуза обучается на дому.