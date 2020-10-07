Тюменскому предпринимателю грозит до семи лет тюрьмы за взрыв в доме, где погибли люди. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени завершилось расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Из-за беспечности 39-летнего мужчины в доме на улице Павла Шарова произошел пожар в результате серии хлопков газовоздушной смеси, погибли два человека.

Обвиняемый является единственным учредителем организации, которую наняли для прокладки магистральных трубопроводов и линий электропередачи у дома № 10а на улице Павла Шарова. Дело в том, что придомовая территория является опасным производственным объектом и требует особых условий проведения земляных работ. Однако предприниматель решил сделать дела быстро: не получать различную разрешительную документацию и самовольно проложить трубы. 5 декабря 2019 года работники предприятия начали бурить землю. При этом бизнесмен не уведомил управу Восточного округа и не согласовал работы с собственником сетей и эксплуатационной организацией.

Фото - СК по Тюменской области.

– В ходе работ на участке между домами 12 и 10а был поврежден участок газопровода, произошла утечка природного газа, который проник через грунт и гравийную подушку в помещения дома 10а через негерметичные стыки колодца канализационного коллектора. Таким путем газ проник внутрь квартиры № 2 и частично внутрь квартиры № 1 через сквозное отверстие в стене. 7 декабря вечером произошла серия последовательных хлопков газовоздушной смеси природного газа, образовав очаги пожара. В результате погибли сотрудник газовой службы и житель одной из квартир, пострадали еще несколько жильцов. Кроме того, причинен крупный ущерб имуществу жильцов и юридическим лицам, которые обслуживают жилой дом и газопровод, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Тогда специалисты осмотрели место происшествия и назначили различные экспертизы. Стало известно, что потерпевшим был частично возмещен материальный ущерб. Обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Потерпевшие не были против.

Фото - СК по Тюменской области.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, после его передадут в суд. Бизнесмену грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет. Однако он может и сесть в тюрьму на срок до семи лет. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что молодой слесарь из газовой компании, прибывший устранять неполадки в работе газового котла в одной из квартир дома № 10а на улице Павла Шарова, обожал свою супругу и детей, а также мечтал о скором новоселье. Но всё оборвалось в один миг. Обычный вызов на дом стал последним для тюменца.

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