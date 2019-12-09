«Строил дом и мечтал о скором новоселье»: в Тюмени простятся с погибшим при взрыве газовщиком

Молодой слесарь из газовой компании, прибывший устранять неполадки в работе газового котла одной из квартир дома № 10а на улице Павла Шарова, обожал свою супругу и детей, а также мечтал о скором новоселье. Но всё оборвалось в один миг. Обычный вызов на дом стал последним для тюменца.

Ценой собственной жизни

Напомним, чрезвычайное происшествие, потрясшее весь город, произошло 7 декабря. Двое сотрудников АО «Газпром газораспределение Север» около шести вечера прибыли на обычный вызов в газифицированный многоквартирный дом № 10а на улице Павла Шарова. В заявке один из владельцев квартиры сообщил, что не работает газовый котел.

Газовщики попытались устранить аварию, но произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого молодой слесарь аварийно-спасательной бригады погиб на месте.

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» узнал, что погибшего молодого человека зовут Сергей Бортник. Он жил в Боровском. У Сергея остались жена и дети. Его коллеги вспоминают, что он строил дом и мечтал о скором новоселье.

Второй сотрудник газовой компании, чье имя пока выяснить не удалось, несмотря на полученные травмы, эвакуировал жителей пострадавшей квартиры – семейную пару пенсионного возраста.

В «Газпром газораспределение Север» заверили, что семье погибшего сотрудника окажут всю необходимую помощь. Церемония прощания с ним пройдет завтра, 10 декабря, в 12.00 в ритуальном зале № 2 по адресу: Патрушева, ул. Юрия Семовских, 14 .

Что стало причиной трагедии?

Согласной версии, озвученной ресурсоснабжающей организацией, обслуживающей дом № 10а на улице Павла Шарова, причиной трагедии могли стать бурильные работы, производимые рядом сторонней организацией несколькими часами ранее. В результате чего был поврежден газопровод среднего давления.

По коммуникациям газ проник в квартиру и в подъезд жилого дома. В момент, когда прибывшая бригада газовщиков начала восстановительные работы, прогремел взрыв. Ударной волной в доме выбило окна с первого по третий этаж, а также разворотило двери. Была повреждена часть обшивки дома.

Помимо сотрудника газовой службы, погибшего на месте, пострадал его коллега, находящийся в эпицентре хлопка, а также двое жильцов. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина сообщила, что состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое. По данным заведующего ожоговым отделением Александра Полякова, у него диагностированы ожоги порядка 80%, а также термоингаляционная травма, он на искусственной вентиляции легких.

У второго пациента поверхностные ожоги порядка 10%, однако его состояние также требует интенсивной терапии. Поэтому оба пациента получают необходимое лечение в условиях реанимации ожогового отделения ОКБ № 1. Третья пациентка в удовлетворительном состоянии, продолжает получать необходимое лечение по поводу сотрясения головного мозга. По прогнозам врачей ОКБ № 2, в ближайшие пару дней она будет готовиться к выписке.

Расследование чрезвычайного происшествия продолжается. По факту гибели человека Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Кстати

По словам местных жителей, более мощного взрыва газа в Ново-Патрушево удалось избежать благодаря жильцу одной из квартир злополучного дома. Мужчина по счастливой случайности оказался газовщиком.

В момент взрыва он находился на улице. Ударная волна отбросила его на пару метров, однако мужчина поднялся и сумел добраться до газовой задвижки на уличной трубе, ведущей в подъезд, чтобы перекрыть ее. Благодаря смельчаку удалось избежать еще больших разрушений и гибели людей.

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