2019-12-09T11:28:40+03:00
Происшествия

«Строил дом и мечтал о скором новоселье»: в Тюмени простятся с погибшим при взрыве газовщиком

У молодого человека остались жена и дети
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Церемония прощания с погибшим сотрудником состоится 10 декабря в 12.00Церемония прощания с погибшим сотрудником состоится 10 декабря в 12.00Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Молодой слесарь из газовой компании, прибывший устранять неполадки в работе газового котла одной из квартир дома № 10а на улице Павла Шарова, обожал свою супругу и детей, а также мечтал о скором новоселье. Но всё оборвалось в один миг. Обычный вызов на дом стал последним для тюменца.

Ценой собственной жизни

Напомним, чрезвычайное происшествие, потрясшее весь город, произошло 7 декабря. Двое сотрудников АО «Газпром газораспределение Север» около шести вечера прибыли на обычный вызов в газифицированный многоквартирный дом № 10а на улице Павла Шарова. В заявке один из владельцев квартиры сообщил, что не работает газовый котел.

Газовщики попытались устранить аварию, но произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого молодой слесарь аварийно-спасательной бригады погиб на месте.

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» узнал, что погибшего молодого человека зовут Сергей Бортник. Он жил в Боровском. У Сергея остались жена и дети. Его коллеги вспоминают, что он строил дом и мечтал о скором новоселье.

Второй сотрудник газовой компании, чье имя пока выяснить не удалось, несмотря на полученные травмы, эвакуировал жителей пострадавшей квартиры – семейную пару пенсионного возраста.

В «Газпром газораспределение Север» заверили, что семье погибшего сотрудника окажут всю необходимую помощь. Церемония прощания с ним пройдет завтра, 10 декабря, в 12.00 в ритуальном зале № 2 по адресу: Патрушева, ул. Юрия Семовских, 14 .

Что стало причиной трагедии?

Согласной версии, озвученной ресурсоснабжающей организацией, обслуживающей дом № 10а на улице Павла Шарова, причиной трагедии могли стать бурильные работы, производимые рядом сторонней организацией несколькими часами ранее. В результате чего был поврежден газопровод среднего давления.

По коммуникациям газ проник в квартиру и в подъезд жилого дома. В момент, когда прибывшая бригада газовщиков начала восстановительные работы, прогремел взрыв. Ударной волной в доме выбило окна с первого по третий этаж, а также разворотило двери. Была повреждена часть обшивки дома.

Помимо сотрудника газовой службы, погибшего на месте, пострадал его коллега, находящийся в эпицентре хлопка, а также двое жильцов. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина сообщила, что состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое. По данным заведующего ожоговым отделением Александра Полякова, у него диагностированы ожоги порядка 80%, а также термоингаляционная травма, он на искусственной вентиляции легких.

У второго пациента поверхностные ожоги порядка 10%, однако его состояние также требует интенсивной терапии. Поэтому оба пациента получают необходимое лечение в условиях реанимации ожогового отделения ОКБ № 1. Третья пациентка в удовлетворительном состоянии, продолжает получать необходимое лечение по поводу сотрясения головного мозга. По прогнозам врачей ОКБ № 2, в ближайшие пару дней она будет готовиться к выписке.

Расследование чрезвычайного происшествия продолжается. По факту гибели человека Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Кстати

По словам местных жителей, более мощного взрыва газа в Ново-Патрушево удалось избежать благодаря жильцу одной из квартир злополучного дома. Мужчина по счастливой случайности оказался газовщиком.

В момент взрыва он находился на улице. Ударная волна отбросила его на пару метров, однако мужчина поднялся и сумел добраться до газовой задвижки на уличной трубе, ведущей в подъезд, чтобы перекрыть ее. Благодаря смельчаку удалось избежать еще больших разрушений и гибели людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор взял на контроль ситуацию со взрывом в многоквартирном доме в Тюмени

Чрезвычайную ситуацию со взрывом газа в Тюмени взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор (подробнее)

Появились первые подробности взрыва в доме на улице Шарова в Тюмени

Хозяин квартиры вызвал газовую службу. Ударной волной выбило окна на трех этажах дома (подробнее)

Угрозы обрушения дома после взрыва на улице Шарова в Тюмени для жильцов нет

На месте ЧП продолжают работу экстренные службы и следственная группа (подробнее)

Что известно о трагедии в жилом доме Тюмени, где взорвался бытовой газ

Сотрудники МЧС выяснили, что причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Незнакомец порезал тюменца, который выпивал с другом в коридоре общежития
Утепляемся! На Тюмень идет похолодание
«Ставьте лайки, поддерживайте проект»: тюменские студенты выступили за застройку лога
В Тюмени ганский студент рассказывал сокурсникам о религии. Парня отправили домой
В Тюмени у ВИЧ-диссидентки отобрали больного ребенка. Женщина пыталась скрыться с дочкой
Каток с камином в день открытия посетили почти две тысячи тюменцев
«Красиво и четко»: тысячи людей аплодировали тюменской певице в Кремле
Александр Моор открыл в Тюмени «Губернаторские чтения»
В Тюмени вынесен приговор топ-менеджеру Росгосстраха Александре Кутергиной
В Тюменской области коррупционеров стало на четверть больше
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Тюмени и разбился
Пошел на рекорд: в Тюмени водителя трижды ловили пьяным за рулем
Тюменских мам учат перевозить малышей в машине
Мошенник убедил тюменца перевести ему все накопленные средства
На улице Ленина в Тюмени почти на два часа отключат светофоры
Погода на 9 декабря в Тюмени: и снова плюс
Отопление в доме, где взорвался газ, тюменские службы восстановят 10 декабря
Тюменцев на лекцию ждет создатель портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов
Тюменцам рассказали, как защитить себя от вирусов
В Тюменской области заасфальтируют несколько грунтовых сельских дорог
Тюменские деревни устроят соревнования по готовности к Новому году
В Ялуторовске в 14-й раз попытаются испечь самый большой блин
Автоинспекторы рассказали тюменцам, можно ли ставить зимой на авто только две шипованные шины?
Жительницы Уватского района выстраивались в очередь на выездной маммограф
Тюменская команда КВН «Наполеон Динамит» посетит «ЗАПСИБ»
В Ялуторовском районе в 2019 году введено в эксплуатацию более 9,4 тысячи квадратных метров жилья
Исетские агропредприятия заинтересованы в участии в нацпроекте по производительности труда и поддержке занятости