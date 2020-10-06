Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 7 октября 2020 года: больше сотни зараженных за сутки

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 октября 2020 года. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 102 новых случая заболевания, всего с начала пандемии – 10 057.

Всего зараженных: 10 057.

Режим повышенной готовности: до 12 октября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

41-й жертвой COVID-19 в Тюменской области стал 47-летний мужчина. У него развились осложнения, с которыми на фоне вируса не справился организм, заявляет оперштаб региона.

– Несмотря на усилия врачей, от острого дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусной пневмонии скончался мужчина 47 лет. В ходе лечения он долгое время находился на искусственной вентиляции легких, – сообщили специалисты.

На сегодняшний день к ИВЛ подключены 20 пациентов, всего же под медицинским наблюдением остаются 1 128 человек. Отметим, из 102 новых случаев заболевания девять ковид-положительных детей.

За минувшие сутки из моногоспиталей региона выписано 30 человек, с начала пандемии выздоровели 7 755 пациентов. 2 347 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.

Дополним также, накануне департамент труда и занятости населения Тюменской области сообщил, что в пик коронакризиса, когда большинство предприятий региона были вынуждены приостановить работу, количество безработных в центре занятости составило около 37 000 человек. Сегодня рынок труда постепенно стабилизируется.

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.