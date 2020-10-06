Более четверти миллиона рублей выделило правительство Тюменской области на поддержку занятости

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Более 70 миллионов рублей получил бюджет Тюменской области от правительства РФ – средства направлены на создание рабочих мест. Кроме того, региональное правительство выделило на поддержку занятости более 280 миллионов рублей. Об этом сообщила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

По ее словам, благодаря такой поддержке региону удается сохранять стабильность на рынке труда. Сегодня в области создано свыше 6 000 рабочих мест, на них трудоустроено более 3 000 человек. Работодателям, создающим временные рабочие места, возмещают затраты на оплату труда принятых на работу граждан (из числа безработных и ищущих работу). Затраты возмещаются с учетом районного коэффициента и страховых взносов во внебюджетные фонды.

Надежда Мазуркевич подчеркнула, что в пик так называемого коронакризиса, когда большинство предприятий региона были вынуждены приостановить работу, количество безработных, обратившихся за помощью к государству, составило около 37 000 человек.

Сегодня рынок труда постепенно стабилизируется. С начала 2020 года трудоустроено более 39 000 жителей Тюменской области. Безработных становится меньше: так, к 5 октября этот статус был уже у 32 000 человек.

Самыми востребованными рабочими в области сегодня являются строители и работники сельского хозяйства, а также много вакансий на рынке труда для работников сферы обслуживания. Организации Тюменской области заявили в службу занятости населения более 37 000 вакантных рабочих мест, их количество увеличивается.

На горячую линию центра занятости с апреля по сентябрь 2020 года поступило более 70 000 телефонных звонков. Линия продолжает работу, телефон: 8 (3452) 27-36-05.