В Тюмени от коронавируса умер 41-ый пациент

В России уже несколько недель к ряду фиксируется рост числа инфицированных коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сорок первой жертвой злополучной инфекции COVID-19 в Тюменской области стал мужчина 47 лет. У него развились осложнения, с которыми на фоне вируса не справился организм, заявляет оперштаб региона.

– Несмотря на усилия врачей от острого дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусной пневмонии скончался мужчина 47 лет, в ходе лечения он долгое время находился на искусственной вентиляции легких, – сообщили специалисты.

На сегодняшний день к ИВЛ подключены 20 пациентов, всего же под медицинским наблюдением остаются 1 128 человек.

Напомним, за весь период пандемии в Тюменской области скончался 41 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Напомним, последние дни в регионе растет заболеваемость коронавирусом. Сегодня количество выявленных ковид-положительных перевалило за сотню и составило 102 зараженных.

В России уже несколько недель к ряду фиксируется рост числа инфицированных коронавирусом. Вновь развертываются резервные коронавирусные госпитали, вводятся ограничительные меры, для пожилых, сотрудники возвращается на дистанционную работу. Правда ли, что пережить вторую волну будет психологически тяжелее и как справиться с тревожностью, читайте в материале КП.ру.