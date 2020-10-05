Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 октября 2020 года увеличилось на 97 человек

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 октября 2020 года. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 97 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии – 9 955.

Врачи выявили коронавирус еще у девяти детей. 1101 человек находится под медицинским наблюдением, 19 пациентов подключены к ИВЛ. Медики сообщили об 11 выздоровевших от ковида. 2 300 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 40 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 181 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека.