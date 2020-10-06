Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 октября 2020 года увеличилось на 102 человека

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 октября 2020 года. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 102 новых случая заболевания, всего с начала пандемии – 10 057.

Сегодня оперштаб региона доложил о еще одном фатальном исходе заболевания коронавирусом. 41-й жертвой ковида в нашем регионе стал 47-летний мужчина. Он скончался из-за тотальной вирусной пневмонии.

За минувшие сутки в регионе выявили 102 новых случая заболевания, в том числе у девяти детей. 1 128 человек остаются под медицинским наблюдением, 20 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки из моногоспиталей региона выписано 30 человек, с начала пандемии выздоровели 7 755 пациентов. 2 347 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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