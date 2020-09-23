Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 сентября 2020 года: более девяти тысяч зараженных

За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах Фото: Ирина Ромашкина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 63 и составило 9 005 человек.

Всего зараженных: 9 005.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

В Тюмени накануне прошел открытый урок со студентами, на котором о своем опыте в «красной зоне» рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Попов.

Продолжается Тюменский нефтегазовый форум. Отметим, что для присутствия на форуме организаторы поставили обязательное условие – необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки выявлено 63 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 9 005), в том числе коронавирусом заболели девять детей.

25 человек выздоровели (за весь период – 7 463 человек). 816 пациентов остаются под медицинским наблюдением, десять из них находятся на ИВЛ.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. 2 091 человек сейчас находится на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 750 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровели 923 699 человек.