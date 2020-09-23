Александр Моор: «ТНФ-2020 – импульс для развития региональной экономики и российского нефтегазового комплекса»

Выставку инноваций Тюменского нефтегазового форума посетили заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: пресс-служба ТНФ-2020

Выставку инноваций Тюменского нефтегазового форума посетили заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и губернатор Тюменской области Александр Моор. В павильоне напротив Тюменского технопарка представлено более 60 нефтегазовых компаний и предприятий, производящих продукцию и разрабатывающих технологии для ТЭК.

Вице-премьер и глава региона прошлись по выставочным рядам, ознакомились с презентацией экономического, инвестиционного и научно-интеллектуального потенциала Тюменской области. Заместитель главы региона Андрей Пантелеев рассказал о реализации проекта по созданию Западно-Сибирского НОЦ, в который уже входят десять университетов, девять научных организаций и семь индустриальных партнеров. Тюменский индустриальный университет представил на выставке современные образовательные программы для нефтегазового комплекса. Компания «НОВАТЭК» презентовала строительство в Тюмени крупного лабораторно-исследовательского центра.

Как отметил Александр Моор, несмотря на непростые условия, продиктованные мировой пандемией, число онлайн-участников и офлайн-гостей вдвое превысило рекорд посещаемости прошлого года.

– Я уверен, что ТНФ-2020, который проводится при поддержке федерального и регионального правительств в партнерстве с ведущими нефтегазовыми компаниями, станет серьезным импульсом для дальнейшего развития региональной экономики и российского нефтегазового комплекса, – сказал глава области.

Всем участникам ТНФ-2020 выдают индивидуальный набор – в пакете лежат маски, перчатки и антисептик. Фото: Ирина Ромашкина

Накануне организаторы сообщили, что на ТНФ зарегистрировались 200 журналистов ведущих изданий России. Кроме того, в первый день работы форума бейджи получили более 70% заявленных участников.

Отметим, что для присутствия на форуме организаторы поставили обязательное условие – необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19. Для этого на площадке перед технопарком поставили палатку, где работают два медработника. После сдачи крови для анализа на антитела к коронавирусу участники могут дождаться результатов теста в обогреваемой палатке. Через 15 минут сотрудники вносят данные о результате тестирования на коронавирусную инфекцию на личный бейдж участника. После этого гость ТНФ-2020 может посетить все локации форума. Также всем участникам выдают индивидуальный набор: в пакете лежат маски, перчатки и антисептик.

На ТНФ-2020 зарегистрировались 200 журналистов ведущих изданий России Фото: Ирина Ромашкина

Работа форума продолжается. Сегодня, 23 сентября, эксперты обсудят на круглом столе прогрессивные технологии нефтеотдачи, на панельной дискуссии поднимут разговор о ключевых приоритетах технологического развития нефтегазового комплекса. На панельной сессии в «Точке кипения» спикеры обсудят технологические вызовы, которые стоят перед нефтяными компаниями при реализации стратегии устойчивого развития компании в области охраны окружающей среды. В частности, эксперты поговорят об успешных моделях применения экологических практик и технологий для улучшения окружающей среды. В зале «Сибирь» форум завершится круглый столом на тему «Новая коллаборативная модель партнерства».