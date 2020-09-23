Тюменский врач рассказал студентам о работе в «красной зоне»

Фото: ТРО ВОО «Молодая Гвардия»

Врач – анестезиолог-реаниматолог Алексей Попов последние полгода находился в самом центре пандемии – он работал в «красной зоне» с больными коронавирусом людьми. За это время доктор сменил три моногоспиталя: с апреля по июнь работал в московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское», с июля по август – в Новом Уренгое, а сейчас – в тюменской инфекционной больнице, сообщает «Мегатюмень».

На открытом уроке для студентов, который организовали представители ТРО ВОО «Молодая Гвардия», реаниматолог рассказал о борьбе с вирусом COVID-19, а также о болезни, пациентах и работе в команде. Особенно впечатлили студентов истории о пациентах, которые в последние часы жизни звонили близким по видеосвязи.

– Среди студентов и школьников существует мнение, что коронавируса не существует. Это пагубно сказывается на мерах защиты от заболевания, однако в осенний период их особенно важно соблюдать. Мы решили познакомить ребят с практикующим врачом, чтобы студенты осознали всю серьезность ситуации, – отметил руководитель организации Владимир Сбитнев.

На открытом уроке ребята смогли примерить костюм химзащиты, чтобы на себе прочувствовать все «прелести» работы в «красной зоне».

– Дышать трудно, но возможно. Материал комфортный, но шесть часов находиться в нем было бы тяжело, – сказал один из студентов.