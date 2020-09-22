Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 сентября 2020 года: ОКБ №1 сделала рекордное количество тестов на ковид

В Тюменской области за минувшие сутки заболели ковидом еще четыре ребенка. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 61 и составило 8 942 человек.

Всего зараженных: 8 942.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Накануне, 22 сентября, департамент здравоохранения Тюменской области сообщил о том, что ОКБ №1 выполнила 1800 исследований на COVID-19 за сутки – это рекордный показатель за сутки с начала пандемии.

В регионе за минувшие сутки заболели ковидом еще четыре ребенка. По информации оперативного штаба Тюменской области, всего 61 новый случай заболевания (всего с начала пандемии – 8942). Сегодня медики сообщили, что 27 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7438 человек). 2 481 человек находится на перевахтовке.

Восемь пациентов подключены к аппарату ИВЛ, всего под медицинским наблюдением остаются 814 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.