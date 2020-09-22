Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 сентября 2020 года увеличилось на 61 человека

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 61 и составило 8 942 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания (всего с начала пандемии – 8 942). Сегодня медики сообщили, что 27 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 438 человек). 2 481 человек находится на перевахтовке.

Четыре ребенка заболели в регионе за минувшие сутки. Восемь пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Всего под медицинским наблюдением остаются 814 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 976 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровели 917 949 человек.