Рекорд тестирований на коронавирус поставила тюменская первая областная больница

Фото: ОКБ №1

ОКБ № 1 выполнила 1 800 исследований на COVID-19 за сутки – это рекордный показатель с начала пандемии, заявили медики. Такой высокий показатель достигнут благодаря использованию дополнительного оборудования и высококлассной работе специалистов отдела молекулярно-генетических исследований, утверждает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Еще в начале мировой пандемии, весной, тюменские медучреждения стали делать тестирование на ковид. Для этого в рамках нацпроекта «Здравоохранение» клинико-диагностическую лабораторию ОКБ № 1 дополнительно оснастили новейшим оборудованием – суперсовременным амплификатором экспертного класса для выполнения ПЦР-диагностики.

20 марта лаборатория начинала с цифры всего 169 исследований в сутки. Сейчас средний показатель за сутки – более 1 300 исследований. Нужно отметить, что увеличилось количество зарегистрированных тест-систем, что улучшило работу и скорость получения результата. В лаборатории тест на ковид может сдать любой желающий, дополняет пресс-служба больницы.