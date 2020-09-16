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«Я была уверена, что назовут моё имя»: «Миссис Российская красавица» перед победой на конкурсе видела императорскую корону

Обладательница почётного титула признаётся, что умеет считывать знаки вселенной
Виктория Стеблова
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Тюменка стала обладательницей престижного титула

Тюменка стала обладательницей престижного титула

Фото: Из личного архива

Обладательницей почётного титула «Миссис Российская красавица» стала многодетная мама из Тюмени, 35-летняя Ирина Егорова. У красотки четверо детей, и большую часть времени она посвящает их воспитанию. Но, несмотря на заруженность, новоявленная «Миссис» успевает заниматься моделингом (создание образов, - прим. ред), фотографией и обучает девушек искусству фотопозирования.

Ирина с семьёй

Ирина с семьёй

Фото: Из личного архива

- Ирина, скажите, что подтолкнуло к участию в таком масштабном конкурсе?

- В прошлом году я стала победительницей конкурса «Миссис УРФО», который проходил у нас в Тюмени. Тогда мне просто хотелось вырваться из декретных будней – тогда я была кормящей мамой четвёртого ребёнка. Победа вдохновила меня. Мне захотелось повторить все эмоции, но уже на Всероссийском уровне. К тому же, конкурсы красоты я воспринимаю как некие женские тренинги по прокачке себя, повышение своей самооценки. После таких мероприятий ты возвращаешься с новыми впечатлениями, знаниями и полезными знакомствами.

Ирина на конкурсе красоты

Ирина на конкурсе красоты

Фото: Из личного архива

- Что вы почувствовали, когда вас объявили победительницей конкурса?

- Если честно, я была уверена, назовут моё имя. Как мне кажется, я умею считывать знаки Вселенной. Я летела на самолёте с надписью «Победа» и, на выходе из отеля, на двери, был символ большой красивой императорской короны. Я это считала, как знак о победе. Когда объявляли девушек, которые заняли второе и третье места, я чувствовала, что именно их имена назовут и, что первое будет моё. Поэтому у меня не было ни волнения, ни удивления, ни восторга. У меня просто была уверенность. Сейчас у меня нет желания участвовать в других конкурсах, мне больше интересен процесс их организации. Но пока не знаю, смогу ли я, как организатор, участвовать в таких конкурсах.

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