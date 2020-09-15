«Сначала я колебалась». Тюменка Ирина Егорова стала Миссис Российская красавица

Тюменка Ирина Егорова стала Миссис Российская красавица. Фото - личная страничка героини в Инстаграм.

В Москве завершился финал конкурса «Миссис Российская красавица». Победительницей стала 35-летняя мама четверых детей из Тюмени Ирина Егорова. Стоит отметить, что это не первый титул женщины: в 2019 году она выиграла на конкурсе «Миссис Тюмень».

«Решение поехать на конкурс Миссис Российская Красавица было спонтанным. Когда мне предложили представлять Тюмень на конкурсе в Москве, я колебалась. Разум мой говорил, что не нужно этого делать. Что сейчас не время. Но мыслями и чувствами я уже была там. Я всегда за то, чтобы самой создавать события в своей жизни! И если Вселенная предлагает что-то интересное, на что есть внутренний отклик, то разум становится бессилен в споре с внутренним голосом», – признается на личной страничке в Инстаграм Ирина Егорова.

Тюменка, по ее словам, всех желающих наделяет даром фотогеничности и раскрывает женственность через фотопозирование.