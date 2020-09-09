В Тюмени экс-следователь, закативший «АУЕшную» вечеринку в честь повышения, не смог оспорить увольнение

В Тюмени экс-следователь СК, закативший «АУЕшную» вечеринку в честь повышения, не смог оспорить свое увольнение. Фото - СК РФ по Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени вынес решение по иску от бывшего следователя регионального Следственного комитета к работодателю. Мужчина потерял престижную работу как раз после вечеринки, где отмечал свое повышение. Все бы ничего, но в какой-то момент на мероприятии раздались выкрики «АУЕ!» и «Жизнь ворам!». После этого удача Рафика Аглиуллина резко повернулась к нему задом.

– В удовлетворении иска отказано. В нём Аглиуллин просил обязать изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении него (как госслужащего) об увольнении недействительным, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе суда.

Напомним, что в феврале 2020 года силовику присвоили звание майора, однако после видео с «АУЕшного» банкета, которые оказались в социальных сетях, его тут же погнали с работы: страж правопорядка нарушил присягу.

Позже автор видео Денис Девкин, который как раз и прокричал «АУЕ! Жизнь ворам!» рядом с силовиком, заявил, что средства массовой информации сделали его козлом отпущения: «Почему запись появилась в интернете и на каком основании – непонятно. Сейчас все меня выставляют в дурном свете и преступным авторитетом».

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