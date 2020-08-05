Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 августа 2020 года: за сутки выздоровели 149 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 6 августа 2020 года.

За минувшие сутки в регионе выздоровели 149 человек. Всего с момента начала регистрации заболевших из больниц области выписано 5 300 человек. Среди новых заболевших пятеро детей.

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это соответствует показателям, которые были отмечены по итогам предыдущих суток. Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 6 271 случай заражения COVID-19.