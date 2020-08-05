Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 августа 2020 года увеличилось на 82 человека

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:33:46+03:00

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В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это соответствует показателям, которые были отмечены по итогам предыдущих суток. Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 6 271 случай заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области по коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 555 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 866 627 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровело 669 026 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU