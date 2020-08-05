За сутки в Тюменской области выписали 149 человек, излечившихся от коронавируса
Как сообщили сегодня в оперативном штабе Тюменской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе выздоровели 149 человек. Всего с момента начала регистрации заболевших из больниц области выписано 5 300 человек.
Напомним, как сообщала «КП» – Тюмень», по итогам минувших суток зафиксировано 82 новых случая заболевания, а всего с начала пандемии – 6 271. Среди новых заболевших пятеро детей.
15 пациентов из общего числа болеющих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 7 человек размещены в обсерваторе. 1 358 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 398 человек находятся на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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