2020-08-05T13:56:09+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Тюменской области выписали 149 человек, излечившихся от коронавируса

Всего с начала пандемии выздоровели 5300 жителей региона
Есен Абилькенов
Поделиться:
Всего с начала пандемии выздоровели 5300 жителей регионаВсего с начала пандемии выздоровели 5300 жителей регионаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Как сообщили сегодня в оперативном штабе Тюменской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе выздоровели 149 человек. Всего с момента начала регистрации заболевших из больниц области выписано 5 300 человек.

Напомним, как сообщала «КП» – Тюмень», по итогам минувших суток зафиксировано 82 новых случая заболевания, а всего с начала пандемии – 6 271. Среди новых заболевших пятеро детей.

15 пациентов из общего числа болеющих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 7 человек размещены в обсерваторе. 1 358 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 398 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тюмени 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области безработный угрожал убить сожительницу из ревности
За сутки в Тюменской области выписали 149 человек, излечившихся от коронавируса
Тоболяк решил выпить с другом и остался без вещей
Гостья из Кургана оставила знакомого без телефона
Безработная селянка утащила из чужой квартиры телевизор
На тюменской набережной высадили ивы
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 августа 2020 года увеличилось на 82 человека
В Тюмени мужчина убил случайную прохожую несколькими ударами складного ножа
Тюменцы укрепляют тело и дух с помощью армейской зарядки
Тюменцы высказали свое мнение о наказании за неуплату алиментов
Землевладелицу в Тюменской области наказали за уничтожение плодородного слоя
В Тюменской области горят мусорные баки
В Тюменской области 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом
В Тюмени проводили на пенсию полицейского Кузю
Водителей в Тюменской области призвали отказаться от гаджетов за рулем
В Заводоуковске завелась банда, воровавшая сено
Погода на 5 августа в Тюмени: снова плюс 30
Александр Моор внёс на рассмотрение президенту РФ кандидатуры на пост губернатора Югры
Россельхозбанк начнет подготовку фермеров для Сибири
Мотоциклист насмерть разбился в ДТП под Тюменью
В Тюмени парень получил по лицу за отказ дать прикурить
Тюменец едва не пожалел об оставленной без присмотра у озера сумке
В Тюмени крупная компания не заплатила налогов на 79 миллионов рублей