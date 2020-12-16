Ледовые катки 2020–2021 в Тюмени: режим работы, стоимость и местонахождение

Каток в Тюмени Фото: Виктория Стеблова

Одно из любимых зимних развлечений тюменцев – катание на коньках. В этом году такая забава стала особенно актуальной, ведь многим тюменцам надоело сидеть дома из-за условий повышенной готовности. В зимний сезон 2020–2021 в Тюмени откроется более 100 ледовых площадок. Жители и гости нашего города с легкостью смогут найти каток поблизости.

Каток на набережной реки Туры

Этот каток можно смело назвать самым романтичным катком в городе Тюмени, ведь он находится рядом с мостом Влюбленных. Ледовая площадь занимает 2 500 квадратных метров. В этом году на территории катка появились раздевалки с камерами хранения для личных вещей, а также пункт проката и заточки коньков.

Режим работы: с 11.00 до 23.00.

Стоимость: вход для всех желающих свободный. Стоимость аренды коньков – 150 рублей.

Каток Фото: Виктория Стеблова

Каток «Звездный полюс» у ТРЦ «Тюмень Сити Молл»

Самый большой каток в Тюмени под открытым небом. Его площадь составляет 4 000 квадратных метров. Поход на этот каток подарит хорошее настроение, ведь на нем практически всегда работает команда аниматоров. Также на территории имеются камера хранения, пункт проката инвентаря и заточки коньков. Рядом с катком находятся большие горки с тюбингами.

Режим работы: по будням – с 14.00 до 22.00, по выходным – с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от 100 до 300 рублей, имеются льготные тарифы.

Вход на каток Фото: Виктория Стеблова

Самый большой открытый каток в Тюмени Фото: Виктория Стеблова

Каток на Цветном бульваре

Ледовая площадка расположена в самом волшебном месте на свежем воздухе в центре города. Все желающие могут насладиться процессом катания под музыку по натуральному покрытию. На катке имеются зоны для переодевания, оборудованные шкафчиками для хранения личных вещей, точка проката коньков и другого инвентаря.

График работы: в будние дни – с 14.00 до 22.00, в выходные – с 12.00 до 22.00.

Стоимость: 85 рублей.

Каток у ТЦ «Фаворит»

Новогодняя музыка и украшенная елка не могут не радовать посетителей катка. Ледовое покрытие оценят как профессионалы, так и начинающие фигуристы. Для удобства гостей на территории работают пункт проката и заточки коньков, кафе и камера хранения. Время катания не ограничено.

Режим работы: с понедельника по пятницу – с 14.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 11.00 до 23.00.

В новогоднюю ночь кататься можно будет до самого утра.

Стоимость: от 50 до 200 рублей.

База отдыха «Пруд Лесной»

На базе отдыха уже готовы встречать гостей. Каток и горки ждут посетителей.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: прокат коньков – 100 рублей.

Фото: Пруд Лесной

КСТАТИ!

Закрытые катки до окончания карантинных мероприятий не работают.

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