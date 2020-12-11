Аварийный дом на Бабарынке в Тюмени начали укреплять: работникам предстоит установить 114 свай

Ремонтные работы Фото: Виктория Стеблова

В многоквартирном жилом доме по улице Бабарынка 20А начался ремонт. Меньше года назад у пансионата сменилась управляющая компания, так как предыдущая не справлялась со своими обязанностями. Дом признали аварийным. Пару лет назад, в одной из квартир рухнул пол, к счастью пострадавших не было. Чтобы укрепить конструкцию дома, поставили деревянные подпорки, которые затем заменили на ржавые, но железные.

Бабарынка 20А Фото: Виктория Стеблова

Скоро жильцы опасного дома смогут вздохнуть спокойно: его начали укреплять настоящими сваями. Ремонт проводят и внутри, в подвале, и снаружи. По словам оператора бурильной установки Алексея, для того, чтобы дом стоял надежно, нужно установить 40 свай снаружи и 74 внутри.

Бурение под сваи Фото: Виктория Стеблова

- Сегодня здесь работают подрядчики фирмы «ГеофондПлюс». Договор на ремонт между подрядчиками и муниципальными службами заключен 28 октября, сами работы стартовали 7 декабря. На объекте формируется укрепляющая свайная конструкция, которая затем послужит основой для устранения всех неполадок и нарушений. Ведь они привели к тому, что первый этаж и перекрытия несущей конструкции немного просели, - подчеркивает федеральный модератор общероссийского народного фронта города Тюмени Сергей Соловьев.

Укрепление конструкции дома Фото: Виктория Стеблова

Онфовцы отслеживают и возможные проблемы. Ремонт не должен мешать привычной жизни людей, которые живу в этом доме, а должен проходить бесперебойно и вовремя финансироваться.

- Нас заверили в департаменте городского хозяйства Тюмени, что финансирование стабильное. Принцип оплаты - по факту выполненных работ, поэтому мы прекрасно представляем весь алгоритм и будем его отслеживать, - заверил федеральный модератор.

Местные жители отреагировали на ремонтные работы менее радостно.

- Ремонт ждали так долго, что шум абсолютно не мешает. Пансионат наш весь рушится, плиты в подвал уходят, а они решили их на подпорки сделать. На сколько этих мер хватит? Сколько нам ждать, когда мы под руинами окажемся? - поделилась своим мнением о ремонте местная жительница Фируза.

На какой период хватит этих мер - сказать сложно. Но надеемся, что ремонтники справятся со своей задачей и приведут дом в нормативное состояние как можно быстрее.

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