Всемирный день доброты: пятёрка добрых поступков тюменцев, о которых вы вряд ли слышали

Всемирный День доброты. Фото: Pixabay

Всемирный день доброты ежегодно отмечается в многих странах мира. Но нужен ли особенный день для того, чтобы делать добрые дела? Жители Тюменской области не ждут определенной даты и совершают благородные поступки ежедневно. Некоторые из них даже приравниваются к подвигам.

Тюменка Екатерина, рассказала о том, что вся ее семья не может пройти мимо брошенных животных. Так у ее отца появился верный четвероногий друг Рич, от которого отказались предыдущие хозяева, а брат Кати обзавелся прекрасным псом Блэком.

- Блэк будто выбрал себе хозяев сам. Пес прибежал к моему брату в гараж, в котором он работал, весь вечер они пробыли вместе, но перед уходом Саша потерял собаку из виду. Он подумал, что четвероногий убежал, закрыл гараж и уехал домой. Каково было его удивление, когда он утром открыл гараж и из него вышел Блэк. Саша, конечно, сразу проверил, ничего ли не испортил пес, но все было хорошо. Пока я искала Блэку постоянную семью, они так сдружились с Сашей, что пес из бродячего превратился в полноправного члена семьи, - поделилась историей брата Катя.

Екатерина и Блэк.

В 2015 году Прохор Барков поймал шестилетнего ребенка, который выпал из окна многоэтажки. Но своего героизма так и не признал. Мужчина уверен, что любой отец поступил бы также. Год назад аналогичный добрый и героический поступок совершила студентка Анна Титятенко в городе Ишиме. Девушка поймала маленького мальчика, который выпал из окна третьего этажа. Обе истории закончились хорошо.

Прохор Барков

К сожалению, не только дети попадают в такие печальные ситуации. В 2019 году, возвращаясь домой, корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» увидела, как с окна соседней многоэтажки вот-вот сорвется кошка. Отчаянная девушка, бросив рюкзак, ринулась к дому и поймала животное. Хозяином оказался добрый пенсионер, которому спасительница котейки принесла потерянного домочадца.

Летом того же года обычный офисный день чуть не закончился трагедией. В девятиэтажном офисном здании, на техническом этаже, загорелся мусор. По каким-то причинам сигнализация не сработала, люди продолжали свою работу, не догадываясь ни о чем. Молодые люди, Виктория и Павел, увидели дым и побежали на место ЧП. Они забежали в здание и, не обнаружив вахтера, стали бегать по офисам и сообщать о случившемся. В результате они эвакуировали 15 человек.

Совершают мужественные поступки не только взрослые. В 2019 году Косте Любину исполнилось только 7 лет. Но это не помешало ему спасти из пожара своих младших брата и сестру. При этом, юный герой рассказал, что ему было совершенно не страшно. А житель поселка Московский Роман Шубин не допустил страшной трагедии. Он спас человека и сумел остановить пожар, благодаря чему уцелел частный жилой дом.