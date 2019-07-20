СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-20T17:30:33+03:00

В Тюмени из здания улице Хохрякова эвакуировали 15 человек. Фото с сайта pixabay.com

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Сильное задымление стало причиной эвакуации 15 человек из здания, где расположен арбитражный суд. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, пожар произошёл 20 июля в здании №47 по улице Хохрякова в Тюмени.

— В 12:56 поступил вызов. На техническом этаже здания горел мусор на площади пять квадратных метров. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали 15 человек, погибших и пострадавших нет,— рассказали в ведомстве. Причину возгорания установят дознаватели.

Очевидцы сообщают, что в сторону здания промчались сразу несколько пожарных расчётов. На устранение возгорания у пожарных ушло всего несколько минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/721380" frameborder="0"></iframe> В Тюмени из здания улице Хохрякова эвакуировали 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU