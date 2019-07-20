В Тюмени из здания улице Хохрякова эвакуировали 15 человек
Сильное задымление стало причиной эвакуации 15 человек из здания, где расположен арбитражный суд. Обошлось без жертв и пострадавших.
Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, пожар произошёл 20 июля в здании №47 по улице Хохрякова в Тюмени.
— В 12:56 поступил вызов. На техническом этаже здания горел мусор на площади пять квадратных метров. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали 15 человек, погибших и пострадавших нет,— рассказали в ведомстве. Причину возгорания установят дознаватели.
Очевидцы сообщают, что в сторону здания промчались сразу несколько пожарных расчётов. На устранение возгорания у пожарных ушло всего несколько минут.
В Тюмени из здания улице Хохрякова эвакуировали 15 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU