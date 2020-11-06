В Ишиме спасли замерзающего лебедя, который повредил крыло и запутался в сетях на водоёме

Спасатели вызволили лебедя из западни. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Трогательная история спасения лебедя произошла накануне в городе Ишиме Тюменской области. Обеспокоенные люди опубликовали в социальных сетях информацию о том, что птица попала в западню и никак не может выбраться из замёрзшего водоёма. Самим лезть в холодную воду – опасно для жизни, пришлось вызывать спасателей.

Лебедя спасли. Фото: ИшимПереподслушано

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, что птица находилась неподалёку от промышленной базы. Мало того, что лебедь замерзал на воде, запутавшись в сетях, так ещё и крыло птицы было повреждено.

– Период ледостава уже идет, однако лед в некоторых местах хрупкий, а где-то есть и незамерзшие участки. Улететь по традиционному осеннему маршруту ослабевшая птица уже не могла, через некоторое время ситуация могла завершиться печально. Как, впрочем, и для неподготовленных людей, которые бы вышли на неокрепший лед для помощи животному, – рассказали спасатели.

Фото: предоставлено очевидцами

По словам врио начальника 53-й пожарно-спасательной части Сергея Щучки, на место вызова сотрудники МЧС приехали в полдень. Спасатели взяли лодку, надели спасательные жилеты и спецкостюмы, обследовали прибрежную зону и часть водоёма. Лебедя обнаружили в камышах.

– Не травмируя лебедя, вытеснили его на берег ближе к дороге и накрыли тканью. Убедившись, что экстренных медицинских действий принимать не надо, передали спасенного специалистам Ишимской станции юных натуралистов, – отметил Сергей Щучка.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о лебедях, которые не могли улететь в теплые края. Местные жители утверждали, что один из лебедей ранен. А ещё мы рассказывали, как спасатели Тобольска спасли лебедя, которого чуть не загрызли лисы. Похожая ситуация произошла в том же Тобольске, когда рабочие спасли лебедя. Они назвали краснокнижную птицу Игорем в честь своего начальника.