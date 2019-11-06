2019-11-06T15:14:56+03:00
Дом. Семья

Под Тюменью лебединая семья не может улететь в теплые края

Местные жители утверждают, что один из лебедей ранен
Лидия Шумкова
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Пернатых впервые заметили на водоеме еще в октябре и они до сих пор находятся там. Фото с сайта ГУ МЧС России по Тюменской областиПернатых впервые заметили на водоеме еще в октябре и они до сих пор находятся там. Фото с сайта ГУ МЧС России по Тюменской области
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Под Тюменью на карьере недалеко от коттеджного поселка Перевалово замерзают лебеди. Клич в социальных сетях бросили местные жители, которые боятся, что краснокнижные птицы не смогут улететь в теплые края и погибнут.

Как сообщают очевидцы, на почти замерзшем карьере находятся две взрослых птицы и лебеденок, оперение которого еще носит темную окраску в отличие от родителей. Пернатых впервые заметили на водоеме еще в октябре, но наступил ноябрь, а они до сих пор там. Местные, которые регулярно приезжали на карьер, чтобы прикормить птиц, в последние дни забеспокоились, потому что им показалось, что одному из лебедей нужна помощь специалистов. В итоге они вызвали спасателей.

Местные регулярно оставляют лебедям зерно на берегу и льду. Фото с сайта ГУ МЧС России по Тюменской области

Местные регулярно оставляют лебедям зерно на берегу и льду. Фото с сайта ГУ МЧС России по Тюменской области

Как рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области, прежде чем выехать на водоем, они проконсультировались с орнитологами в профильных вопросах. Уже на месте к группе МЧС присоединились и местные. Благо, птицы встретили людей в полном составе. Спасатели отметили, что по всем признакам лебединая семья здорова и готова к перелету.

- Пока птицам ничто не угрожает, экстренного реагирования не требуется: до настоящих холодов еще далеко, осталась открытая вода и есть корм. Как только один из этих факторов изменится, помощь придет оперативно и в полной мере, - заверили сотрудники МЧС и уехали.

Но в том, что лебеди здоровы, жители поселка сомневаются. Екатерина Володина, которая подкармливает птиц, сообщила, что один из них – все-таки подранок и ему требуется помощь.

- Сегодня была там, кормили. Лебеди еще там. Снова ждем специалистов, птицы не улетят, один подранок, - рассказала она.

На почти замерзшем карьере находятся две взрослых птицы и лебеденок. Фото с сайта ГУ МЧС России по Тюменской области

На почти замерзшем карьере находятся две взрослых птицы и лебеденок. Фото с сайта ГУ МЧС России по Тюменской области

Екатерина уверена, что именно из-за ранения лебединая семья пока не может улететь.

- Это пара, они друг друга не бросают, его держит сейчас раненая половинка, будет ждать, пока не погибнет. Но старые охотники говорят, что если подранка не будет, то остальные могут улететь: родительский инстинкт и есть о ком заботится, - пояснила она.

Повторно спасателей ждут завтра, 7 ноября. Вопрос, удастся ли им поймать раненую птицу и как поведут себя другие лебеди, пока остается открытым.

К слову, для тюменского региона нередки ситуации, когда перелетные птицы по каким-либо причинам задерживаются на водоемах. Спасатели почти каждую осень выезжают на подобные вызовы.

- Как правило, птицы набираются сил перед долгим путешествием и улетают с наступлением морозов на зимовку, в теплые края. В редких случаях, когда животное обессилено или требуется медицинская помощь, их помещают в специализированное учреждение, под присмотр специалистов, - отметили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Под Тюменью лебединая семья не может улететь в теплые края.Местные жители очень переживают, что птицы замерзнут Видео из группы "Инцидент Тюмень" в ВК! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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