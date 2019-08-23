Не долетела до Хогвартса: тюменцы подобрали в поле сову Буклю

В Тюмени появилась своя Букля. Сову со сломанным крылом накануне подобрала в поле прямо на дороге девушка Светлана и сразу окрестила в честь птицы-почтальона из серии книг про Гарри Поттера. Пернатая хищница не могла взлететь и лишь топорщила перья, стараясь казаться крупнее, чтобы отпугнуть пришельца. Невооруженным глазом видно было, что у совы сломано крыло: оно волочилось по земле.

В поисках ветеринара

Как рассказала «Комсомолке» Светлана, дело было вечером во время «покатушек» на велосипеде. Она без сомнений забрала сову домой, хотя везти ее пришлось в рюкзаке. Девушка готова была ухаживать за птицей до полного выздоровления. Она сразу бросилась на поиски врача-орнитолога, который бы сказал, что делать с птицей, как ее лечить, чем кормить. Звонила в ветклиники, писала в тюменские группы орнитологов. Но если в клиниках чаще всего звучал отказ, то в Тюменском отделении Союза охраны Птиц России ей дали дельный совет. Орнитолог Мария Лупинос пояснила, что, судя по всему, это болотная сова, но нужно разобраться, что у нее за перелом.

- Для консультации можно обратиться в клинику «Призвание», в Ветзооцентр на Пермякова, 69. Узких специалистов-веторнитологов в нашем городе нет. Кормить птицу нужно грызунами, суточными цыплятами, на крайний случай куриными сердцами или шеями, - порекомендовала она.

Кроме того, Светлана вышла еще на одного тюменского орнитолога Руслана Мансурова, который посоветовал обратиться в ближайший для Тюмени питомник хищных птиц «Холзан», расположенный под Екатеринбургом.

Летать не сможет

Так Светлана и поступила – сначала отнесла сову к ветеринарам, а потом позвонила в «Холзан».

- Шок, в Тюмени нет орнитологов! Всего в двух ветеринарках согласились делать операцию, без каких-либо гарантий на выживание и не бесплатно... Я уже готова была искать деньги и писать в соцсети с мольбой о помощи, - рассказала Светлана.

Крыло у Букли уже успело срастись, это показал рентген. Фото из инстаграм-аккаунта @motik_kotik

Однако, когда в одной из клиник Букле сделали рентген, оказалось, что сломанное крыло уже срослось неправильно и птица не сможет летать. Так что операции даже не потребовалось.

Скорее всего, бедняга не один день мучилась с переломом. Остается загадкой, как она охотилась все это время и чем питалась.

- С ней все будет хорошо. Питомник «Холзан» согласились взять ее на попечение, она поедет в новый дом, - сообщила подробности девушка.

В питомник Светлана повезет сову завтра. Пока она сидит в квартире в большой коробке, пьет воду и ест куриные сердечки.

- Мне сказали, что кормить ее нужно мышами и суточными цыплятами. Но я так не смогу, так что хорошо, что в питомнике ее примут, - пояснила девушка.

Букля на приеме у ветеринара. Фото из инстаграм-аккаунта @motik_kotik

Сезон хищных находок

В «Холзане» корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что звонок из Тюмени был. И специалистов, работающих там, порадовал ответственный подход девушки.

- Обычно люди подбирают птиц и просто несут нам без какого-либо осмотра у ветеринара. Здесь же человек позаботился, отнес птицу на рентген, выяснил, что с ней. Такое редко бывает, - прокомментировал представитель питомника Артем Ткаченко.

Обычно в сезон из Тюменской области в «Холзан» приносят порядка 60 хищников – сов, перепелятников, тетеревятников. Самый пик приходится как раз на август – сентябрь. В это время происходит миграция перелетных птиц и частенько молодняк получает различного рода травмы. Так что пока тюменских посетителей с неожиданными находками было мало, а точнее всего два случая в этом году, включая и найденную накануне сову.

К слову, Букле вряд ли получится отремонтировать крыло.

- Оно уже срослось. Придется заново ломать кости, но у птиц они трубчатые, полые. Кроме того, поскольку сова болотная, а значит, не крупная, есть риск, что она не переживет наркоз, - пояснил Артем.

Так что Буклю ждут, но вот возвращения в дикую природу ей, скорее всего, не видать.

В питомник Светлана повезет сову завтра. Пока же птица сидит в большой коробке, пьет воду и ест куриные сердечки. Фото из инстаграм-аккаунта @motik_kotik

Что делать, если вы нашли пернатого хищника

Как рассказали в «Холзане», если человек смог поймать хищника, значит, у птицы серьезные проблемы со здоровьем, даже если через 2-3 дня та нормально выглядит, ест и летает. Выпустив ее на волю, нашедший человек обрекает пернатого на смерть, поскольку в природе выживает лишь хищник в идеальной форме.

Подобранную птицу нужно закрыть в коробке с отверстиями для вентиляции и подстилкой, ни в коем случае ее нельзя сжать в клетку. Коробку на улице не открывать, даже для того, чтобы проверить, «как она там». Если птица случайно улетит – то это скорее не из-за того, что она резко поправилась, а потому что собрала последние силы, чтобы сбежать подальше от человека.

Поить птицу насильно нельзя, при некоторых травмах это может привести к смерти. Временно покормить хищника можно куриными или индюшачьими сердечками без жира. Но для длительного содержания суррогатные корма не подходят. Нормальному хищнику нужны мыши, цыплята, перепела.

Как посоветовали в «Холзане», прежде, чем привезти к ним птицу, лучше посетить ветеринарного врача-орнитолога, который проведет первичный прием, осмотрит, сделает анализ помета и рентген, а при необходимости и другие анализы. Еще лучше, если вместе с найденышем будут предоставлены нужные лекарственные препараты.

- Ответственный подход к передаче птицы к нам существенно увеличит ее шансы на выживание и выздоровление, - подчеркнули в питомнике.

Ну и напоследок - за найденными птицами никто из «Холзана» не выезжает, так что придется везти хищника самим, либо искать попутчиков, с кем можно отправить пернатую живность.