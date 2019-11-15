В Тобольске спасли замерзающего лебедя, которого чуть не загрызли лисы

В Тобольске пожарные и добровольцы совместными усилиями спасли замерзающего лебедя. Животное одиноко плавало около двух недель в местной речке, и наступившие холода угрожаkb жизни птицы.

Накануне, 14 ноября, тобольские спасатели услышали взволнованный голос местного жителя Валерия Яковлева. Мужчина рассказал им, что в протоке замершей речки, которая находится в трех километрах от села Байкалово, он еще несколько недель назад приметил одиноко плавающего лебедя. Однако тогда судьба птицы его так не волновала: водоем не был замерзшим, животное спокойно плавало и кормилось.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Вчера же, поехав на рыбалку, он увидел все того же лебедя. На этот раз местному жителю было за что волноваться: речка замерзла, да и вокруг были следы лис, которые, по всей видимости, вели охоту на ослабленное животное. Мужчина решил вызвать спасателей.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

– Выяснилось, что лебедь плавал в узкой полынье, проходящей посередине речки, и лишь изредка выходил на лед. На выручку нам пришли добровольцы из Тобольска. С помощью рыбацких сетей и веревок птицу удалось достать из воды. Спасенный никак не реагировал на людей, вел себя спокойно, словно ждал все эти дни человеческую помощь, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

После лебедя доставили в пожарную часть, там птицу отогрели и осмотрели. Сейчас он находится в теплом вольере частного подворья: птица обеспечена кормом и водой. С приходом весны, если состояние придет в норму, его выпустят в естественные условия.

"Комсомолка" писала, что в минувшее воскресенье в пригороде Тюмени сотрудники МЧС и местные жители также спасли лебедя, которому требовалась медицинская помощь. Птица была ранена и не могла улететь на зимовку в теплые края. История закончилась благополучно: после нескольких часов бега за птицей ее все же смогли поймать..

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