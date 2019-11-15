2019-11-15T14:40:44+03:00
Общество

В Тобольске спасли замерзающего лебедя, которого чуть не загрызли лисы

Полынья могла стать последним пристанищем птицы
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тобольске спасен лебедь, который мог погибнуть из-за морозов. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тобольске спасен лебедь, который мог погибнуть из-за морозов. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тобольске пожарные и добровольцы совместными усилиями спасли замерзающего лебедя. Животное одиноко плавало около двух недель в местной речке, и наступившие холода угрожаkb жизни птицы.

Накануне, 14 ноября, тобольские спасатели услышали взволнованный голос местного жителя Валерия Яковлева. Мужчина рассказал им, что в протоке замершей речки, которая находится в трех километрах от села Байкалово, он еще несколько недель назад приметил одиноко плавающего лебедя. Однако тогда судьба птицы его так не волновала: водоем не был замерзшим, животное спокойно плавало и кормилось.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Вчера же, поехав на рыбалку, он увидел все того же лебедя. На этот раз местному жителю было за что волноваться: речка замерзла, да и вокруг были следы лис, которые, по всей видимости, вели охоту на ослабленное животное. Мужчина решил вызвать спасателей.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

– Выяснилось, что лебедь плавал в узкой полынье, проходящей посередине речки, и лишь изредка выходил на лед. На выручку нам пришли добровольцы из Тобольска. С помощью рыбацких сетей и веревок птицу удалось достать из воды. Спасенный никак не реагировал на людей, вел себя спокойно, словно ждал все эти дни человеческую помощь, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

После лебедя доставили в пожарную часть, там птицу отогрели и осмотрели. Сейчас он находится в теплом вольере частного подворья: птица обеспечена кормом и водой. С приходом весны, если состояние придет в норму, его выпустят в естественные условия.

"Комсомолка" писала, что в минувшее воскресенье в пригороде Тюмени сотрудники МЧС и местные жители также спасли лебедя, которому требовалась медицинская помощь. Птица была ранена и не могла улететь на зимовку в теплые края. История закончилась благополучно: после нескольких часов бега за птицей ее все же смогли поймать..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По хрупкому льду: в Тюмени завершилась операция по спасению раненного лебедя, который не мог улететь

Из-за подранка покинуть водоем под Тюменью не могли и его сородичи – второй взрослый лебедь и детеныш (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Обучение после 50: востребованное и доступное
Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) Светлана Крайчинская рассказала о перспективах программы обучения и переквалификации людей в возрасте 50 и старше
Экс-глава МВД РФ: "Мы можем понизить уровень коррупции до «социально терпимого». Как было в СССР..."
Генерал армии Анатолий Куликов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение Конституционного суда России о конфискации имущества у знакомых коррупционеров [аудио]
Новости 24
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019
В Тюмени пьяная рецидивистка изрешетила собутыльника ножами
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Светит «десятка»: тюменский бухгалтер перевел родственнице более 5 миллионов рублей
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
В Винзилях почти пять лет строили пятиэтажку
В Тюмени объявили итоги народного голосования за лучшие предприятия сфер производства и услуг
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
Тюменцам предлагают проверить сердце
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
Тюменский маршрут №65 будет ходить по-новому
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Главную улицу Тюмени расширят до шести полос
Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В Тюмени рабочий строительной фирмы упал с высоты
Кэшбэк МегаФона: пользуемся и экономим в будущем
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый тур международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»
Пьет с самого утра: тюменка, задолжавшая детям полмиллиона, встретила приставов пьяной
Без долгов: тюменцы одобрили проект городского бюджета на три года
На выходные в Тюмень придет тепло
Угрожал вилкой: насильника тюменки будут судить по трем статьям