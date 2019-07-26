«Ну, Игорь, поплыл»: рабочие в Тобольске спасли лебедя

В Тобольске спасли раненого краснокнижного лебедя. Он неудачно приводнился и получил ушиб лап. Нашли его сотрудники цеха нейтрализации и очистки промышленных и сточных вод возле бассейна с чистой водой еще 23 июля. О том, как происходило спасение птицы, узнала «Комсомольская правда – Тюмень».

Лебедя обнаружили сотрудники подрядной организации «Евроком». По началу они решили, что это лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу всех регионов России. По словам рабочих, птица неправильно спикировала с воздуха на воду, видимо, хотела окунуться в бассейн. Но что-то пошло не так, и лебедь вместо водной глади ударился о землю. Результат – сильный ушиб лап.

На помощь птице бросился Исмаил Цечоев. Фото из группы "Тобольские предприятия СИБУРа" в VK

На помощь птице бросился Исмаил Цечоев. Как выяснилось, он с детства увлекался орнитологией и многое знает о лебедях и других птицах. Хотя в подвидах лебедей, конечно, не сильно разбирается. Он связался с сотрудниками СИБУРа и кураторами проекта «Территория чибисов», которые помогли устроить птицу на ночь в заводском помещении, напоили водой и дали свежей травы.

За самочувствием лебедя всю ночь следили машинисты цеха. Им показалось, что все-таки птице потребуется ветеринарная помощь – лебедь никак не мог встать на ноги. Так что решено было вызвать ветеринара. Но под утро птица все же оклемалась, начала ходить, так что врачебное вмешательство не потребовалось.

Лебедя устроили на ночь в заводском помещении. Фото из группы "Тобольские предприятия СИБУРа" в VK

Лебедь, которого окрестили в честь начальника Игорем, оказался не кликуном, а шипуном. Видовую принадлежность птицы помог определить научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Юрий Тюлькин. Он отметил, что признаки шипуна - красный клюв с черным основанием, соединяющимся черной полосой с окологлазничным кольцом. Именно так и выглядел раненный лебедь. Но менее ценным спасение птицы от этого не стало, тем более, что этот вид тоже занесен в Красную книгу Тюменской области.

В общем, люди еще немного понаблюдали за птицей и решили, что пора выпускать ее на волю. Пока лебедь обитает в озере с очищенной сточной водой в цехе, куда он отправится дальше, решать уже ему. Хотя так и остается загадкой, почему птица оказалась без пары, ведь лебеди моногамны и создают семью на всю жизнь.

Когда шипун оклемался, его выпустили на волю в озеро. Фото из группы "Тобольские предприятия СИБУРа" в VK

Кстати, это не единственный случай, когда шипуну потребовалась помощь. Осенью 2017 года в Тобольском районе проводилась операция по спасению лебедя, который по каким-то причинам не смог улететь в теплые края до холодов.