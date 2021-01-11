Обвинение сразу по двум статьям – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» – предъявлено 53-летней хозяйке нелегального дома для престарелых. Два дня назад здесь, в поселке Боровский под Тюменью, в страшном пожаре погибли семь человек.Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, пенсионеры погибли в момент возгорания надворных построек домовладения обвиняемой. Потерпевшие не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома и умерли от отравления окисью углерода. Сама же хозяйка пансионата ухаживала за стариками за деньги. Все они жили в её частном доме по устной договоренности с их родственниками.После того как произошла трагедия, женщину задержали. Сегодня, по ходатайству следствия, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражей.Следователи регионального СК России, криминалисты Главного управления криминалистики СК России с дислокацией в городе Екатеринбурге спустя сутки дополнительно осмотрели место происшествия. Они в деталях исследовали все помещения, зафиксировали и изъяли предметы-доказательства. Эксперты Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучили предполагаемый очаг пожара – баню обвиняемой. После проведения пожарно-технической экспертизы специалисты сделают точные выводы, где и из-за чего начался пожар.Обстоятельства произошедшего и причины по-прежнему устанавливаются. Криминалисты допросили свидетелей и обвиняемую, назначили судебно-медицинские экспертизы, изъяли документацию. Кроме того, будет рассмотрен юридический статус пансионата, в котором проживали погибшие. По предварительной информации, женщина содержала пансионат нелегально.