Незаметно к нам приблизились новогодние выходные. Значит, настало время подумать, чем же заняться в период праздничного отдыха. Одно из любимых зимних развлечений – катание с горки. Все тюменские горки непохожи друг на друга, тем самым дают горожанам выбор, на чем они будут кататься: на ледянках, тюбингах, санках или всеми привычной и с детства любимой «картонке». «Комсомольская правда» – Тюмень» узнала, где же можно прокатиться с ветерком.Воронинские горкиТюменцы уже давно полюбили катание на тюбингах. Активный отдых на свежем воздухе – отличное развлечение для всей семьи. На Воронинских горках расположены два склона протяженностью до 300 метров и с перепадом высот до 19 метров. Тюбинг-склоны оборудованы бугельным подъемником, а значит, подъем на гору будет комфортным.Стоимость: прокат тюбингов – от 175 рублей.«Звездный полюс»Высокие горки для взрослых и детей не оставят равнодушными никого. На крутых спусках захватывает дух, а адреналин заставляет сердце биться чаще. На таком отдыхе вам точно не удастся замерзнуть.Стоимость: от 250 рублей.Площадь 400-летия ТюмениНа главной новогодней площади не обошлось без горок. В этом месте есть горки для самых маленьких жителей нашего города. Их такая забава уж точно не оставит равнодушными.Цветной бульварВ самом сказочном месте города вот-вот откроются самые настоящие ледяные склоны. Горки разных размеров для разных возрастов будут радовать всех жителей Тюмени не только своим местоположением, но и своей красотой.«Верхний бор»На базе отдыха вас ждут девять абсолютно разных горок. Три из них – для отъявленных смельчаков, а четыре – для детского или корпоративного катания. Если вы любите активный отдых на природе, то это место отлично подходит для вас.Стоимость: вход на базу платный. Взрослые – 180 рублей, дети – 80 рублей.«Боровое»На базе расположен целый комплекс ледяных горок с красивым видом на озеро Кривое. Здесь вы сможете всей семьей провести насыщенный выходной день.Стоимость: вход на территорию – 200 рублей с человека, дети до 7 лет – бесплатно. Только наличный расчет.Также зимние горки находятся:- экопарк Затюменский;- сквер Комсомольский;- база отдыха «Пруд Лесной»;- «Кулига-парк»;- «Жемчужина Сибири»;- «Стальной Азарт»;- экопарк «Тайга».Ранее мы уже рассказывали о том, где можно покататься на коньках в Тюмени.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛедовые катки – 2020 – 2021 в Тюмени: режим работы, стоимость и местонахождениеВсе лучшие ледовые катки – 2020 – 2021 в Тюмени (подробнее)Как украсили Тюмень к Новому году – 2021: любуемся светящимися мишками, каретой Золушки и новогодними елкамиПредпраздничный фоторепортаж перед Новым годом – 2021 в Тюмени окунет вас в сказку (подробнее)Сколько стоит новогодний стол в Тюмени в 2021 годуКорреспондент «Комсомолки» посчитал расходы на новогоднее пиршество (подробнее)