Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 158 человек, с начала периода – 23 523.Всего зараженных: 23 523.Количество смертей: 204.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.Оперативный штаб Тюменской области сообщил, что за минувшие сутки скончалось шесть человек: четыре женщины 68, 63, 59 и 57 лет, а также два мужчины 67 и 58 лет. Все жертвы коронавируса скончались от осложнений вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 204 пациента с коронавирусом.За минувшие сутки в области зафиксировано 158 случаев заболевания COVID-19 (всего с начала пандемии – 23 523), из них девять детей. 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Тюменской области под медицинским наблюдением остаются 8 903 человека. 679 человек в нашей области находятся на перевахтовке. 167 человек выздоровели (за весь период – 22 147).За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 28 922 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровело 2 554 340 человек.