Оперативный штаб региона сегодня, 1 января, сообщил о шести жертвах новой коронавирусной инфекции. Пятеро скончались от острого респираторного дитресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной гнойно-интерстициальной абсцедирующей пневмонии.Несмотря на усилия врачей, скончалось шесть человек: четыре женщины 68, 63, 59 и 57 лет, а также два мужчины 67 и 58 лет. Все жертвы коронавируса скончались от осложнений вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.За весь период пандемии в Тюменской области скончались 204 пациента с коронавирусом.За минувшие сутки в регионе 8 903 человека остаются под медицинским наблюдением девять из них – дети, 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки в РФ зарегистрировано 593 летальных исхода, выздоровели 28 922 человека. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровели 2 580 138 человек.