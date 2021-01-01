Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 158 человек, с начала периода 23 523 заболевших.За минувшие сутки в регионе скончались шесть человек. Жертвой коронавируса стала 68-летняя женщина, она умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Тот же посмертный диагноз врачи поставили умершим 63-летней и 59-летней тюменкам. У 57-летнего женщины врачи посмертно диагностировали острый респираторный дитресс-синдром на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной гнойно-интерстициальной абсцедирующей пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.67-летней мужчина умер от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, а 58-летней тюменец скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 204 пациента с коронавирусом.Оперативный штаб Тюменской области сообщил о новых случаях распространения коронавирусной инфекции в регионе. За минувшие сутки в области зафиксировано 158 случаев заболевания COVID-19 (всего с начала пандемии – 23 523), из них девять детей. 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Тюменской области под медицинским наблюдением остаются 8 903 человека. 679 человек в нашей области находятся на перевахтовке. 167 человек выздоровели (за весь период – 22 147).За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 922 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровели 2 554 340 человек.