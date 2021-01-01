Тюменские хирурги извлекли кусочек стекла из трахеи четырехмесячной пациентки. Работа врачей оказалась настолько волнительной, что во время операции по спинам бежал под, об этом рассказали сами врачи. Как осколок оказался в горле малышки – пока нет даже версий. По некоторым признакам врачи сделали вывод, что стекло попало в трахею ребенка за несколько дней до того, как возникли проблемы с дыханием.Вовремя оказанная медпомощь началась с заботы бабушки. Она насторожилась от нечистого дыхания внучки и настояла, чтобы девочку сводили к врачу. В местной поликлинике сделали компьютерную томографию. На снимках врачи увидели в трахее ребенка инородное тело.Маленькую пациентку немедленно доставили на карете медицины катастроф в тюменскую Областную клиническую больницу №1, госпитализировали в отделение торакальной хирургии. Малышка дышала с трудом, ее состояние уже было тяжелым. Хирург отделения торакальной хирургии ОКБ №1 Наталья Машкина заверила, что с подобными случаями здесь сталкиваются нечасто.– Стекло в качестве инородного предмета – само по себе уже необычно. А теперь представьте острые края семимилиметрового осколка в дыхательных путях маленького ребенка, очень узких в силу возрастных физиологических особенностей. Извлечь его эндоскопически, без разрезов, безопасно для ребенка не получалось – инструмент соскальзывал с гладкой поверхности. Был риск, что при дальнейших попытках стекло нанесет еще большую травму, – пояснила врач.Эти трудности привели хирургов к рациональному решению: нужно делать трахеотомию, чтобы извлечь стекло через разрез в области шеи. Ювелирную по точности операцию выполняла бригада специалистов. Позже анестезиологи-реаниматологи, эндоскописты, хирурги, операционные медицинские сестры, санитарки признались, что не раз за время операции у них по спине бежал холодный пот. Во время многочасовой операции сердцебиение и дыхание малышки несколько раз опасно замедлялись. Все же неприятных осложнений удалось избежать.Операция прошла успешно, и девочка благополучно ее перенесла. Сейчас жизни малышки и ее здоровью ничего не угрожает, но новогодние праздники 2021 года она проводит под присмотром медиков.Врачи отмечают, что пациенты часто обращаются за экстренной помощью из-за инородных предметов в теле. Например, в Ишиме 26-летняя девушка объелась жирной еды, после чего попыталась вызвать рвоту при помощи вилки. Столовый прибор выскользнул из рук, и девушка его проглотила. Извлекали вилку из желудка местные хирурги.Если взрослый человек должен быть сам за себя в ответе, то за детьми нужно внимательнее присматривать родителям. Следует убирать в недосягаемое для малышей место стеклянные игрушки, игрушки с мелкими деталями, бытовую химию и прочие опасные предметы. Особое внимание нужно уделять креплению мелких деталей – в случае проглатывания они могут вызвать асфиксию. К тому же, нередко игрушки изготавливаются из материалов, которые спокойно пропускают рентгеновские лучи и из-за этого практически невидимы на снимках рентгена.– Игрушки должны соответствовать возрасту малыша. При наличии батареек отсеки для них должны быть очень плотно закрыты. Батарейки – это большая опасность для детей, они во влажной среде быстро окисляются и вызывают химический ожог, – поясняет лечащий хирург пострадавшей девочки Наталья Машкина.Дополним, не так давно хирурги детского стационара ОКБ № 2 провели экстренную двухчасовую операцию задыхающемуся ребенку, у которого диагностировали стеноз гортани.